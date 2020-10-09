民建聯李慧琼成功連任內委會主席　馬逢國疑點票期間講粗口

▲ 立法會內委會召開會議，選舉正副主席，最終李慧琼以39票當選主席。（陳國峰攝）

政府早前立法會選舉押後，現任議員延任至少一年。立法會今日（9日）舉行內務委員會正副主席選舉，民建聯李慧琼以39票當選，成功連任內會主席，以體育、演藝、文代及出版界議員馬逢國，則以40票當選內會副主席。

內會今日下午兩時半召開延任後的首次會議，期間多名民主派用了一個小時，多次提名各黨派議員，以及提出規程問題。負責主持選舉的內會副主席馬逢國，以議員濫用提名程序為由，裁定提名程序結束，不設辯論環節。點票期間，馬逢國疑幾度說出粗言穢語。

馬逢國會後解釋，粗言穢語並非其常用語言，而且他事後未有重看片段，不能確定事件，又稱若然是刻意說出有關說話，是並非恰當。他又提到，會上有議員濫用程序，已用容忍、寬宏的態度主持。

▲ 立法會內委會召開會議，選舉正副主席，最終李慧琼以39票當選主席。（陳國峰攝）

最終有9名議員被提名主席，只有競逐連任的李慧琼屬建制派，其餘8人為民主派議員，包括公民黨楊岳橋、民主黨許智峯、專業議政莫乃光、熱血公民鄭松泰、街工梁耀忠等。最終李慧琼以39票連任，楊岳橋和梁耀忠各得1票。

李慧琼當選後稱，將嚴格按照議事規則，確保日後會議能順利進行，每位議員有足夠的發言時間，並會與不同黨派盡力溝通。

去年內會主席選舉進行超過半年、召開16次會議才能完成選舉，今年舉行一次會議，便完成選舉正副主席工作。

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記者：陳宛彤、尹櫻霖