【加價風波】被指貴賓廳率先重開茶芥每位$50兼收雙加一　鏞記回應︰不實誤導不排除惡意中傷

▲ 最近有網民聲稱鏞記重新裝修後換上「天價」新餐牌，指炒粉麵飯按人頭計每位100元起，鏞記指內容不盡不實。（資料圖片）

中環老字號食肆鏞記休業近半年重新裝修，即將重開。但日前有網民指鏞記的8樓貴賓廳先行試業，並換上「天價」新餐牌，炒粉麵飯按人頭計，每位100元起跳，更收取雙加一服務費。

TOPick記者就此帖文向鏞記查詢，鏞記回應網上傳聞內容不實及具誤導性，不排除有人惡意中傷，損害鏞記的商譽，並提供裝修期間8樓貴賓廳的「真」菜單以作澄清。

▲ 中環老字號鏞記以燒鵝馳名，休業近半年進行全面裝修。（資料圖片）

日前網上討論區有網民聲稱，鏞記8樓貴賓廳先試業，稍後再開地廳及5樓貴賓廳，然後11月底正式全面復業。

▲ 鏞記8樓貴賓廳「嚐真」於疫情期間曾一度暫停營業，最近重開。（餐廳提供）

而重新裝修後換上新餐牌，炒粉麵飯按人頭計，更幫大家計數：

即是一圍10人，單點揚州炒飯及干燒伊麵，已索價$2,200，還未計加一，另貴賓樓層獨立房間收雙加一。 來碗白肺湯加碗干燒伊麵 $176 + $120 = $296；一枱120人，X12 = $3,552；茶芥每人$50 X 12 = $600；600 + 3,552 = 4,152；加一服務費 4,152 X 10%。 恭喜你張單 $4,567.2，$5,000有找。仲有，如叫紅豆沙同甜品千萬要小心，如果用30年陳皮煲，分分鐘幾千蚊一窩紅豆沙，每位計一小碗已經幾百蚊一位！

▲ 滋潤杏汁香港家豬白肺湯 $176（餐廳提供）

鏞記回應帖文內容不盡不實，並澄清以下幾點︰

(1) 鏞記大廈8樓的Yung's Club「嚐真」屬會所形式經營，必須由會員訂座。疫情期間嚐真曾短暫停業，但由於在不斷收到饕客查詢，加上考慮到疫情緩和，近日恢復正常營業。

(2) 嚐真最新的主食餐牌因應4人同桌的限聚令，特改以每位計，便利食客點餐。而位計分量是一般單點的碗計，足以供1人享用，不存在以「小碗」充數。

(3) 「茶芥每人$50」及「貴賓樓層獨立房間收雙加一」絕非事實。

(4) 鏞記多年來抱持務實態度，堅持做好正宗粵菜的宗旨，以顧客至上，提供舒適及親切的用餐體驗。

▲ 餐牌列有炒粉麵飯及甜品價錢，並有加一服務費。（餐廳提供）

鏞記更附上嚐真於裝修期間的限定餐牌，當中可見如蟹肉乾燒伊麵及杏汁白肺湯等，價錢雖與帖文所列一樣，但其實點一份再與同枱人share，也不會按人頭收費。

▲ 遠年陳皮紅豆沙 $50（餐廳提供）

記者︰黃依情