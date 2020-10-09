【大叔要變身】參加真人騷要3個月內減20磅　林子博：生活上有點壓力　

▲ 林子博參加真人騷《大叔要變身》。

林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，過去一年來，林子博一家同心攜手對抗癌魔。早前，林太改為接受「幹細胞治療」，由於醫療費用高昂，林子博在網上籌募款項，結果成功籌得初步醫療費用，他亦有在社交平台向眾善長致謝。

作為家中經濟支柱的林子博，之前卻被TVB解僱，所以他更加要搏命工作養家，早前便參加香港開電視真人騷《大叔要變身》。

雖然子博過往曾參與拍親子節目，對於「真人騷」並不陌生，但今次他要在3個月內摵甩20磅肥肉，對現年49歲的林子博來說可算是甚艱巨的挑戰。

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▲ 子博為減肥要接受一系列運動安排。

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林太促成拍真人騷

過往作息及飲食並不規律的林子博，要在節目中進行減磅大變身，所以他首個任務就是先戒零食、戒甜、戒澱粉質，他笑言似是「戒毒」。



林子博透露，今次參與「真人騷」拍攝是由太太Shirley促成：「因為太太患病要停工，加上自己失業，生活上有點壓力，於是太太找了一位導演朋友傾合作。」

▲ 林太抱病仍出鏡為丈夫打氣。

子博要3個月減廿磅

林子博透露，對方看了其家庭及工作狀況，認為他是時候要轉變：「加上當時我體重接近170磅，是人生最高峰，身體檢查又指我有脂肪肝、膽固醇踩界等，於是對方構思了一個減肥的真人騷節目，令我可以從外表出發，來一個『大變身』。」

在節目中，子博接受了一系列運動及飲食的安排，務求3個月減至150磅：「拍攝仍然進行中，暫時減了10多磅。」

▲ 子博稱子女潑冷水，覺得他不能成功修身。

他表示過程中最難忘是戒口，現在要戒零食、戒甜、戒澱粉質，在減肥初期更是只食雞胸肉、蛋白、飲清水：「平時每日都由我買餸煮飯，但如今只有買和煮，自己無份吃，就連試味機會都無，好難捱。」



對於要在節目中成功「變身」的子博透露，太太就算在病榻中亦出鏡為他打氣，可是子博指：「太太很希望我能夠做到，反而我對子女就不斷潑我冷水，認為我會戒口失敗，變不到身。」