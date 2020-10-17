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【TOPick診症室】盧煜明領導團隊研究癌症檢測技術　冀將來驗血及早找出早期癌患者

社會 16:35 2020/10/17

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盧煜明教授出席《TOPick診症室》訪談。

無創產檢技術（NIPT）自2011年起開始臨床應用，現時每年有逾90個國家、過百萬名孕婦受惠。有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明透露，團隊已成功將DNA測序技術用於癌症檢驗，只須抽一次血就可測出50多種癌症，料數年後將可推出市面應用。

要診斷胎兒有否患上唐氏綜合症，傳統上要抽羊胎水檢驗胎兒細胞，但無創產檢只需在懷孕第10周抽取孕婦血液樣本就可診斷，大大減低因抽羊胎水引致流產的風險。盧煜明今年9月更憑藉這項技術，榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「生命科學獎」。

盧煜明指出，有關技術應用十分廣泛，目前本港有逾7成孕婦使用，而兒童醫院自去年12月起，已為讓公立醫院的高危孕婦免費進行無創產檢。他又稱，目前技術的準確度已提升至99%以上，僅有0.3%機會出現假陽性，

孕婦血液中的胎兒DNA來自胎盤，有時胎盤的染色體與胎兒不同，所以要用抽羊胎水來確認。

無創產檢技術目前已發展至可診斷十多種遺傳病，包括最新發現可從孕婦血液檢測胎兒有否患上「先天性腎上腺皮質增生症」（CAH）。盧煜明領導的團隊近年亦成功將DNA測序技術用於癌症液體活檢，只須抽一次血就可測出50多種癌症，包括第一期癌症患者。他指，本港每年有3成人因癌症而死亡，故希望透過癌症檢驗及早找出病人，減低死亡率，並預料幾年後將可推出市面廣泛應用。

至於此項技術需要抽多少血？他估計大概10cc血液左右，他認為預防癌症是未來重要的醫學議題。

其實癌症是重要，因為在香港有30%以上病人因為癌症會死亡，如果我們可以減少癌症的死亡率，應該對我們的健康有很大影響。

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記者：陳子謙

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