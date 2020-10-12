【非常醫生】受疫情影響盧煜明創下最長「停飛」時間　料疫苗面世後未年2年仍要適應戴口罩

▲ 盧煜明相信，即使明年有疫苗推出可以接種，未來2、3年仍無法「除罩」相見。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續大半年，各地均實施出入境限制，令不少港人無法正常外遊，中大醫學院副院長（研究）盧煜明亦是其中之一。他相信，即使明年有疫苗推出可以接種，未來2、3年仍無法「除罩」相見。

身為世界知名科學家的盧煜明，每年不時都要飛往世界各地進行演講和教學，惟自今年初受疫情影響，都未有離開香港，笑言是他23年以來第一次「停飛」最長的時間。他希望目前正值臨床實驗第3階段疫苗會有多於一款成功，待疫苗面世後陸續有人接種，疫情才可望消退。

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他又預料，即使疫苗最快下年面世，由於各人接種次序不同，即使恢復各地的往來，由於接種疫苗的時間不一，為防病毒傳播，估料大家仍要等多2、3年，才可望回復正常生活，不用戴口罩，

有啲係長者優先，其後係前醫護人員，到時有啲人有，有啲人無，但你出街好難接種疫苗後不戴上口罩，相信仲有一個階段戴口罩。

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記者：鄧凱文、陳子謙