曾鈺成：林鄭曾批民建聯未為政府培養人才　李慧琼指該黨未曾停止培育政治人才

▲ 曾鈺成出席電視節目接受訪問。

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成電視節目《鏗鏘說》，提到香港的管治人才。他指，特首林鄭月娥勝出特首選舉後，曾找他傾談，並「很不客氣」地指出民建聯多年來未能為政府培養人才，並指民建聯當時在政府的兩名局長，林鄭都不滿意，但考慮到若將兩人「炒晒」，會令民建聯很難過，因此姑且留下一人。

曾鈺成續指，當時有向林鄭稱，民建聯成立以來，從不認為有使命要為特區政府培養管治人才，強調民建聯是打選戰，贏取足夠議席支持政府依法施政，誰人做特首都不關民建聯的事。他又指曾向林鄭指出，民建聯當然無人加入政府，如有能幹的人會找他參加選舉，「點會畀佢入你政府」。

曾鈺成提到，多名前任特首都曾邀請他加入政府，包括董建華及曾蔭權，其中前特首梁振英亦邀請他出任「副司長」，但被他拒絕，認為「個位唔係幾好」。至於曾提到的兩名官員，分別為民政事務局前局長劉江華、和商務及經濟發展局局長蘇錦樑。

對於有指如曾鈺成做特首，香港今日便不會「咁慘」，曾鈺成回應指，自己雖然與兩邊陣營都有溝通，但兩邊都不會對他真正信任，有建制派曾指他是內奸，亦有民主派說他是「兩面人」，曾鈺成認為，如做特首便「無位你走」。

他又透露，若干年前，新民黨主席葉劉淑儀曾對他說，整個建制派除他們兩人，便無人有條件做特首，但指出曾鈺成沒有在政府工作的經驗。

對於林鄭批評民建聯缺政治人才，民建聯現任主席李慧琼回應時強調，民建聯培育政治人才工作未有停止，過去都有成員加入政府，亦有積極參與不同選舉。

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責任編輯：李淇