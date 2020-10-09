【第三輪防疫抗疫基金】食肆卡拉OK及酒吧10月13日起可申資助　最快2星期後收款

▲ 食環署為餐飲業界提供進一步財政支援。（經濟日報資料圖片）

食環署今日（9日）表示，第三輪「防疫抗疫基金」當中的餐飲處所資助計劃將於下周二（13日）起接受申請，最快兩星期後可收到補貼。合資格食物業牌照 / 酒牌 / 卡拉OK場所許可證持有人可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處（如酒牌則須向各牌照辦事處）遞交申請，食物業牌照持牌人亦可透過食環署網頁遞交資助申請，截止申請日期為11月12日。

食環署指，申請表格及申請指引可由下星期二上午9時起在食環署各分區環境衞生辦事處索取，亦可於同日在食環署網頁下載申請文件及瀏覽計劃的詳情。至於根據餐飲處所資助計劃向食環署轄下街市熟食／小食攤檔，以及公營房屋發展中持有小販牌照經營熟食的攤檔提供資助的申請安排，食環署會另行通知有關人士。

食環署發言人說，「防疫抗疫基金」至今已向合資格申請人發放合共超過32億元資助款項。截至今日，計劃分別收到超過9,100宗及超過8,900宗申領首筆及次筆資助款項的申請。首筆資助款項批出逾22億元，而申領次筆資助個案中超過4,000宗申請已獲批核支付，涉及資助金額超過9億元；優化計劃則收到200多宗申請，當中超過110宗申請已獲發資助，涉及資助金額超過2,000萬元。



政府早前公布向「防疫抗疫基金」注資推行第三輪措施，當中包括再次為餐飲業界提供財政支援。新一輪的餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放5萬元至25萬元的一次性資助，用於援助有關餐飲處所的經營，預期可惠及約1.7萬間餐飲業處所。

每間按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示須關閉整個持牌處所範圍的合資格餐飲處所，包括卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館，可額外獲發2.5萬元的一次性資助。



發言人表示，為免資助計劃被濫用，申請人在提交申請時必須聲明包括該食物業業務仍在營運，及如有關業務並非由持牌人營運，則必須獲得該食物業業務的經營者申明支持持牌人申請這資助計劃。

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記者：陳曉瑩