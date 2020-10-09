【一起走過】江美儀楊紹鴻與藝人互訴人生道理　敬重周潤發隨和零架子

香港電台節目《一起走過》由資深電視製作人楊紹鴻和「凍齡江美人」江美儀主持，每集邀請曾合作過的藝人暢談娛圈生涯苦與樂。這對新拍檔接受TOPick訪問，異口同聲指愛錫自己就是愛惜地球，實踐健康人生是一種靠自律堅持的好習慣。

《一起走過》節目監製胡世傑細說源起：「想透過全新組合的兩位主持訪問幕前幕後的老朋友，分享多年來星途的起跌得失，亦切合港台第一台的宗旨：藉嘉賓的分享帶出正能量，希望不同階層的人都有共鳴。」

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▲ 楊紹鴻與江美儀這對舊友暨新拍檔，合作主持《一起走過》迸發不少火花。（黃建輝攝）

至於主持之一的楊紹鴻，他是前亞視高層，因有感近年身體開始出現小問題，計劃離開香港到泰國休養，在某次遇上電台監製便促成此節目：「因我沒做過電台主持，遂要找個有主持經驗的藝人傍住我。我與江美儀是舊相識但不是有太多合作機會，我知她是個長情、有義氣、把嘴又刁的人，她絕對可以帶起節目氣氛。」

江美儀即插嘴道：「我幾時有『刁』過你呢？我近來冇嘢撈嘛，咪應承幫你囉，哈哈。講真我是被他一句說話打動，他指有好多圈中前輩年紀都大，想趁他們仍精神時傾吓偈、分享人生哲理，讓後輩有所得着。我們很少機會可與嘉賓從頭細說，一傾兩小時，談入行經過及點滴，好難得。第一個錄音的嘉賓就是炳哥（譚炳文），想不到節目未出街就已過身……」

楊紹鴻續道：「娛樂圈很現實，上一代的老前輩很少機會被人訪問，因為覺得他們沒新聞價值。若不是他們努力付出帶動整個圈子，娛樂圈不是今日這模樣，是需要向他們致敬。」

▲ 第一個錄音的嘉賓就是譚炳文，當日3人言笑晏晏，沒料到節目仍未出街他已撒手人寰。（江美儀Facebook圖片）

嘉賓分享打逆境波秘訣

節目嘉賓多是與楊紹鴻識於微時的老朋友：「我和他們除了有關係、有交情，彼此亦有故事、有回憶，一起捱過、一起成長。」江美儀指：「好多嘉賓都不是敷衍作答，而是主動清心直說，證明楊總平時『斟茶遞水』唔少。」

他自辯：「我絕對冇做這些事。有些高層好鍾意收禮物，我記得好多年前有個ATV女藝員於中秋時節送我一個大生果籃，我不識趣地致電跟她說：『多謝晒，我會分送給其他同事。』自此就沒收過任何禮物。」江美儀笑說：「明明你是高層大把油水位，冇鬼用。」楊紹鴻講gag：「我只識得游水。」

▲ 入行36年的張衛健，大談當年差點破產被收樓的軼事。（港台第一台提供）

其實聽每集嘉賓的由衷分享，已是最大得着，監製胡世傑讚楊紹鴻廣結良緣：「嘉賓若非與楊總有深厚交情，是不能令他們盡訴心中情，好多人未必肯講自己的低谷憾事，但他們肯主動提起。」

比如鄧萃雯娼在節目豁達細說跟萬梓良的往事，胡世傑最深印象是張衛健講初入行慘況：「困境時獲吳國敬借出僅有的1,000元之一半，這反映到他有知己，而阿敬又好有義氣。逆境時如何打逆境波？天無絕人之路，我們希望與香港人一起走過。」

暫時節目已錄了30多集，存貨夠用至明年4月左右，他們卻說嘉賓名單上缺欠了一位role model：周潤發。

楊紹鴻解釋：「1980年，我做PA（助導）拍《上海灘》時已識發哥，他婉拒上節目指『人在江湖身不由己』。他貴為天皇巨星卻全無架子，『踢拖』周街行、去大牌檔食嘢，對每個人都好好，尤其是非常尊重老人家。如此好品格，圈中除了他，我從未見過，也相信後無來者。」

▲ 楊紹鴻與江美儀入行多年，視周潤發為良師益友，3人經常相約一起做運動。（江美儀Facebook圖片）

簡單生活是養生之道

江美儀附和：「我跑步都是因為發哥，他既像領導人也是朋友，陪伴及鼓勵大家一起跑步、行山，就是希望我們多做運動、令身體更好。現在我又組隊帶其他朋友一起跑步，就像傳銷般促進大家健康。」

不諱言與情緒病搏鬥了11年的她，對近年日本韓國有不少藝人輕生不無惋惜：「做藝人好難，特別是現在太多網上欺凌，很多人毋須負責任地講不負責任的難聽說話，全是無形又致命的傷人武器。我睇到都會唔開心，唯有睇少啲，或一笑置之、或與朋友分擔心事；我亦會在社交網站分享更多的正能量訊息。」他們自覺身為演藝人士，對公眾是有一定感染力，謹言慎行是其社會責任。

江美儀一向養生有道：「我每朝6點開跑已跑了兩年，跑4、5K最舒服，又能吸到新鮮空氣。做每件事如睇唔到有好處，是不會有恆心去做，我自覺精神、健康好了，身形又firm了、變回少女腳，就會堅持做運動。跑步後，只飲熱檸樂煲薑，因為凍飲好傷身。」

▲ 楊紹鴻愛城市生活故揀在曼谷退休，閒時到芭堤雅享受陽光與海灘。（被訪者提供圖片）

近月留家抗疫，她學習打坐：「每日花15至20分鐘甚麼都不理，放鬆心情，讓自己沉澱靜下來。同時今年夏天，我都沒開冷氣瞓覺。」

而且她想環保，覺得常開冷氣是惡性循環：「以前的人冇冷氣是否會死？現在皮膚反而好了，就悟出個道理，所有事都是習慣，事在人為。生活簡單已足夠，如太倚賴高品質的生活，對地球的傷害會愈來愈大，所以我近年也多茹素。」

他倆憧憬的第二人生又是怎模樣？將移居泰國的楊紹鴻笑言：「我已在過退休生活，總之輕鬆過活，不要給自己太大壓力，步伐慢，生活就會較舒適。」江美儀則說：「我都想退休，不過是工作狂，冇嘢做會周身唔舒服。每一日都做自己鍾意做的事，那就是最理想的quality of life。」

Info

《一起走過》

播放日期/時間：逢星期六2220-2400

播放頻道：香港電台第一台

記者：鄺素媚