法庭涉藏士巴拿摺刀被控 舞台設計師脫罪兼獲訟費

▲ 舞台設計師被控藏士巴拿等工具，今被裁定管有攻擊性武器罪名不成立。(經濟日報資料圖片)

去年11月1日凌晨，旺角有數名黑衣人疑在旺角警署外一帶出現，其中27歲舞台設計師被搜出士巴拿、摺刀及鉗子等，被控1項管有攻擊性武器罪，經審訊後，今（9日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，兼獲訟費。裁判官指，案發地點周遭沒有發生非法集結，而被告有向警員表明物品用於舞台設計，警員亦表示即時沒有需要向被告作出警誡，反映當時對被告並沒有懷疑。

被告張子軒（27 歲），報稱舞台設計師，被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年11月1日，在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有1把士巴拿、1把摺刀、2把鉗子，意圖將其作非法用途使用。

裁判官裁決時指，控辯雙方不爭議案發時被告身上被搜出涉案物品，惟根據控方證人，即警員余展宏的口供，余截停被告時，並沒有發生任何非法集結或堵路事件，而當時被告與另外4名人士在一起，雖然其中一人攜有美國國旗，而較早前旺角警署外疑出現未經批准集結，但已經是數小時以前，與被告的截停位置亦相距逾800米，庭上亦沒有與該集結相關的證供。

裁判官續指，案中所涉案的物品本身並非違法工具，而控方依賴環境證供，惟余已供稱看不到非法集結情況，而且被告被截停後，亦有向余表示自己從事舞台設計，而工作會用到涉案物品，加上余在截停被告後沒有先作出警誡，余供稱當時感到沒有需要，反映出余當時亦覺得沒有合理懷疑。

裁判官最終裁定被告罪名不成立。辯方提出訟費申請，而控方反對及指被告當時自招嫌疑。裁判官考慮到被告當時已向警員說明工具用途，批准訟費申請。

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記者：王仁昌