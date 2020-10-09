【瑞士名錶】愛彼Royal Oak皇家橡樹系列誕生48年　八角錶殼八顆螺絲加格紋圖案成經典

▲ 首次推出白色錶盤的41mm大三針款式，錶盤只有指針和日曆窗，「Grande Tapisserie」大格紋圖案成了焦點，自家機芯4302可提供特長的70小時動力。（$163,000）（黃建輝攝）

愛彼的旗艦系列，是人所共知的Royal Oak皇家橡樹，系列誕生已經48年。想知道「皇家橡樹Royal Oak」這個有趣名字的由來，就要從17世紀說起。

▲ 玫瑰金的Royal Oak顯得份外貴氣優雅，錶圈上的8顆外露螺絲跟旁邊的美鑽互相輝映，屬基礎大三針加日曆版本。（$356,000）（黃建輝攝）

當時英國正值內戰，英王查理二世在一次逃亡的過程中，為避過追捕而躲在一棵古老的橡樹樹洞內，因而逃過一劫。後來查理二世恢復國王身份後，便將當日拯救了他一命的橡樹冊封為「皇家橡樹」，橡樹自此成為了保佑英國皇室的象徵，而英國皇家海軍其中的一艘軍艦HMS Royal Oak，便是以此為名。Royal Oak的設計師Gerald Genta從HMS Royal Oak軍艦的舷窗中汲取靈感，設計出以八角形為標記的Royal Oak腕錶，而錶圈外露螺絲的概念則來自舊有的潛水頭盔。

▲ 紫紅色的限量Royal Oak女裝腕錶，錶圈鑲以藍至粉紅的漸變顏色藍寶石，白金錶殼上更鑲滿鑽石，璀璨奪目，襯上紫紅色鱷魚皮錶帶，全球限量100隻。（$408,000）（品牌提供）

Royal Oak皇家橡樹系列於1972年面世，八角形錶殼加上螺絲外露的革命性設計，打破了鐘錶業界遵循了數十年、所有零件都得隱藏起來的不成文規定。除此以外，當時貴金屬腕錶當道，但愛彼卻大膽推出首款以精鋼製造的高級運動錶，更以3,300瑞郎高價發售，比金錶更昂貴，成為了業界首款奢華運動錶，為運動錶揭開新篇章。

▲ Royal Oak概念錶今年有飛行陀飛輪加兩地時間功能，噴砂鈦金屬錶殼搭配噴砂灰色陶瓷錶圈，鏤空機芯展示出噴砂藍色鈦金屬橋板與銀色調組件，9時位的飛行陀飛輪清晰可見。（175,000瑞士法郎）（品牌提供）

此外，錶盤上指定的「Grande Tapisserie」大格紋圖案，以及錶殼與鏈帶連成一體的造型，皆令腕錶的形象更鮮明。腕錶自誕生以來，一直持守創新的理念，因此腕錶經過40多年的歲月，也絲毫沒半點過時味道。2002年，愛彼再為系列作出突破，就是延伸出Royal Oak Concept，搭載複雜的陀飛輪功能，並運用前所未有的概念及結構，將複雜功能提升至極致，設計更富有未來感。

▲ 屬限量版的冰藍色計時碼錶，38mm直徑錶殼以白金製造，在搶眼的藍色錶盤上「Grande Tapisserie」大格紋圖案更加明顯，自動機芯具40小時動力儲備，限量100隻。（$472,000）（品牌提供）

Royal Oak今年的新作有冰藍色限量計時碼錶、鑲以彩色藍寶石的紫色限量女裝錶、全新尺寸34mm錶殼直徑的大三針款式及首次推出白色錶盤的41mm大三針款式等等，精鋼機械錶入門價為$146,000，今天依然是奢華運動錶的代表。

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記者︰梁靜詩