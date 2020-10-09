涉以假報價單串謀欺詐 奧比斯前高層求情稱沒收報酬

▲ 奧比斯前高層涉串謀詐騙，涉案4名被告今於區域法院求情後，還押至11月初判刑。(經濟日報資料圖片)

奧比斯2名前高層涉嫌串謀2名印刷供應商東主，製作虛假報價單誘使奧比斯批出印刷及設計訂單，涉案金額共約640萬元，其中奧比斯項目前總監早前否認控罪，經審訊後昨(8日)被裁定串謀詐騙罪成，另外3名被告承認串謀詐騙及使用虛假文書等3罪。其中1名前高層今（8日）於區域法院求情指，從無收取報酬，只為方便工作。法官只索取背景及社會服務令報告，4被告還押至11月6日判刑。

被告依次為奧比斯特別項目組前總監李子超（56歲）、前高級發展經理林兆基（57歲）、迅朗印刷公司東主吳達明（62歲），創意源流東主關嘉華（46歲），兩間公司分別是奧比斯的印刷及設計服務供應商。首被告早前否認供罪，昨被裁定串謀詐騙罪名成立，另3名被告則於早前認罪。

首被告李子超被控串謀第3被告吳達明，於2013年1月至2017年11月期間詐騙奧比斯，即訛稱迅朗印刷的2個競標對手以較高價格提供印刷物品，誘使奧比斯把34張印刷訂單判授予迅朗印刷，總值約420萬元。

次被告林兆基與第4被告關嘉華早前承認串謀欺詐罪，林另否認1項使用虛假文書罪。控罪指，林兆基涉串謀關嘉華，訛稱創意源流的2個競爭對手，就13張設計訂單的採購工作均提出以較高價錢，令創意源流獲得訂單，總值逾220萬元。

首被告代表律師求情指，被告已服務奧比斯逾20年，並沒有證據指被告曾收取報酬，被告僅為了方便工作，其出發點並非欺騙奧比斯，而事發後他已失去工作，暫時仍失業。代表律師指被告明白法庭會被判處一定刑期，仍希望獲輕判。次被告的代表律師則求情指，被告現時失去工作，並須背負污名渡過餘生，已屬於懲罰，要求法官先索取社會服務令報告再作量刑。

第3被告代表律師則求情指，被告為爭取生意及幫助朋友而犯案，省卻報價時繁複的程序，事後感後悔。第4被告代表律師則指，次被告曾對第4被告稱，要配合製作報價單才可接獲訂單，故其角色較被動，4人中罪責最低，他亦無故意向奧比斯開出過高價格，最終成品亦被接納為良好品質。

暫委法官張秀群聽取求情後指，先就4名被告索取背景報告，除首被告外，就餘下3名被告索取社會服務令報告，押後判刑至11月6日，被告還押候判。法官同時提醒控方，法庭接納案件令奧比斯損失公平價格的機會，而非實質損失640萬元，著控方準備有關案例讓法庭判刑時參考。

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記者：林欣樂