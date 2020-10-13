【育兒心得】 導演爸爸不入家長group免感染比較文化　劉偉恆：不求女兒百般武藝只要建立好品格

▲ 談到管教之道，Benny強調跟太太是最佳拍檔，有時會一個扮白臉、一個拍黑臉，很有默契。

新晋導演劉偉恆（Benny）是電台節目主持人、編劇，及兩名女兒的爸爸，他和前有線主播王沛然育有兩名千金，大女劉子晴（饅頭）7歲，細女劉子悅（包包）5歲，他曾在大女出生後，全情當了奶爸一段時間，體會全職湊女的甘甜；重視親職的他，11月獲香港家庭福利會邀請，擔任家庭幸福點滴大匯集比賽評審，早前他亦為梁詠琪的歌曲《一百層樓的家》設計MV，融入舞台劇理念，表達大家對家的信念，就是back to one。

Benny曾以1992那個黃金年代為背景，分別拍下了兩部清新、純情、懷舊、浪漫的電影-《王家欣》（愛情的尋找）和《某日某月》（愛情的等待），口碑和評價都甚高，他有自己的原則和執著，每次都會事先跟投資者表明立場，絕對不會拍一些違背基督教信仰的題材，並盡量把一些正向價值觀拍進作品裏。5月時他便為梁詠琪的歌曲《一百層樓的家》設計MV，MV的金句是back to one，希望帶出他和Gigi對家的同一信念，還原幸福基本步，和家人好好相處和溝通，下一代感受的，並不是物質，而是愛和關係。

▲ 他謂和太太有共同價值觀及育兒的態度，例如有共識要抗拒主流思想影響。(受訪者提供)

Benny十多年前成為基督徒，他回想自己原是寫作人，出道初期對影像並不擅長，並在十多年前遭遇事業上的挫折，曾每天要吃安眠藥才能入睡，甚至開始想去自殺，感恩在人生低谷時，遇到信仰，之後遇到很多機會嘗試不同的事情，在創作上累積經驗，期間先嘗試拍廣告、MV等，沉澱製作電影的能力，步向當導演理想。

信仰讓我謙卑！也導引着我今天教育小朋友的方向。

▲ 5月時他為梁詠琪的歌曲《一百層樓的家》設計MV，表達對家的信念。（YouTube截圖）

女兒兩歲已錄節目

饅頭出生後，他曾親力親為當奶爸，由零開始學習育兒知識，由餵奶、掃風、去健康院皆親力親為，及至細女出生，太太退下主播舞台，轉到時間較穩定的機構工作，分工上更有默契。近年他偶爾要出差，但在港時早晚必定為女兒們祈禱，示範如何為長輩祈禱，小朋友耳濡目染下明白要對家人付出關愛。

我最感動是有一天饅頭主動說明白父母辛苦和壓力，開口為我們祈禱，真的眼濕，因為小朋友學會關心別人，有同理心，是很重要。

饅頭和包包都理解爸爸工作性質，更曾入場看他導演的電影《王家欣》、《某日某月》，雖然那是愛情電影，她們似懂非懂，仍可以耐性坐足全場，支持嗲哋。

他笑謂一直讓小朋友理解及參與自己的工作，例如大女自兩三歲已參與他主持的電台節目《守下留情》，一星期聲演一次其中10分鐘環節《新手爸爸學做嘢》，事前由他錄製不同主題和搞笑對話，在節目中播放。

饅頭由牙牙學語開始錄到已可完整地分享生活趣聞，跟我閒話家常。在疫情期間，她也在節目中分享了返學心情……每一次錄音都很窩心，其實她很緊張自己的節目，會周圍叫同學仔聽。

▲ 大女劉子晴（饅頭）和細女劉子悅（包包）遺傳爸爸口才，自細已愛表達。(受訪者提供)

談到管教之道，Benny強調跟太太是最佳拍檔，有時會一個扮白臉、一個拍黑臉，很有默契；另外作為丈夫，需要令兩代間有良好溝通，成為彼此的橋樑。

他也感恩自己和太太自細在大家族中長大，親友很多，亦經常見面，互相支持，故亦會把兩個女交由長輩照顧，讓她們學習跟長輩相處。而饅頭和包包也是自幼加入教會的詩歌班，饅頭3歲已會唱上百首詩歌，他謂見到很多小朋友，自細已玩很多課外活動，他卻以返教會為最優先的活動。

返教會一方面吸收神的話，並學到學跟人相處，建立品格。我們很珍惜這種人和人之間的交流……她們跟得大人多，自細講嘢也好叻，她們的表達力是在生活中習到！

堅拒當虎爸

至於童年的留白，他也認為相當重要，平時他會觀察女兒們自創遊戲。

我很喜歡她們玩一些憑空想像的角色扮演，自己架設情境、把日間看過的卡通片變成對白和劇本，若我在家便會加入去當壞人，其實這種角色遊戲，非常益智，可以提升他們的社交和想像力。

現今當家長壓力大，Benny謂眼見主流的爭競文化，會為家庭帶來壓力，因此早已跟太太的共識不會追逐起跑綫，不必跟人比較參加多少課外活動，並希望為小朋友童年生活好好留白。

例如大家共識了我要求孩子讀書成績中規中矩便可以，更刻意不加入小學的家長手機群組，因我們不想競爭，不想感染到比較文化，香港生活壓力已很大，無謂再加添小朋友壓力。她們現在都是選擇自己喜歡的活動，學過不喜歡便暫停，不必勉強，不會要求她們要百般武藝。

▲ 他希望小朋友童年可以留白。

被孩子訓練出柔和

當爸爸的過程，本是一種修練，隨着大女慢慢長大，近幾年他學習由爸爸變為朋友，期間他曾被大女性格難倒。

他解釋大女是要死跟時間表和預定程序的人，若要事前更改，需要讓她有空間作好心理準備，否則她會很不安。初期他老是想不通，埋怨囡囡沒有彈性。面對一些事也會出言斥責，強迫她要轉彎。

例如說好沖涼時間是5點，若提早了15分鐘，她都不肯就範……我常為這一點事跟她抗爭，搞到好激氣，因我性格也很急。但後來我沉思一回，小朋友性格如此，我可否配合和忍耐？現在會嘗試代入孩子立場，學習跟她解釋，近一年我被女兒訓練出耐性。

▲ 子晴和子悅相親相愛。(受訪者提供)

父女曾試過齊齊跑親子3公里賽事，孩子一句也沒有抱怨辛苦，勇往直前只想着完成目標。他笑言這便是大女性格中的優點。

任何性格都有兩面，雖然饅頭做事看似太沒彈性，但相對她的目標感是很強！專家會籠統地介紹教養小朋友的各類方法，然而書本是死，並不適用於任何人，重要是父母肯去跟小朋友互動，肯去摸出跟子女相處的方法。

家庭幸福點滴大匯集故事比賽

11月他會擔任香港家庭福利會家庭幸福拍片比賽評審，比賽鼓勵大家把溫馨難忘家庭故事和生活片段，以影音、圖像或文字表達，長度不限，家長可用手機或其他攝錄器材拍攝，或以手機功能把圖片整合成小故事播影出來。參賽作品必須未經發表。

截止日期：11月30日

詳情可按此連結或致電2527 3171

撰文：胡麗珊