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【新冠肺炎】森美徐榮麥明詩周家怡曾到帝苑酒店　娛圈恐爆感染群組

娛樂 18:50 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

森美、麥明詩、周家怡等藝人曾到訪有確診個案的帝苑酒店用膳。

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（10月9）再增本地感染個案，當中尖東的帝苑酒店有3名員工確診，酒店更要在今天下午前撤離住客。

其實，不少娛圈中人喜歡到帝苑酒店用膳，在本月5日，因為有一名TVB前公關在該酒店擺婚宴，因此不少現在或曾經的TVB藝人比如麥明詩、徐榮、周家怡、黃德斌、趙希洛等出席飲宴，因此恐爆娛圈飲宴群組。

有份出席當晚宴會的徐榮、周家怡，分別接受媒體訪問時表示，會盡快做測試，以策安全。

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周家怡。

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森美一家曾光顧帝苑酒店

此外，森美一家最近也曾到過該酒店用膳。今日（10月9日）森美出席活動時表示，其太太剛告訴他帝苑酒店有員工確診一事，因此他也要進一步了解詳情：「已經查有沒（確診）侍應招呼過我們，有需要會做檢測。」

同時，因英國疫情仍然嚴重，他也正考慮是否讓於英國留學的兒子回港：「正在考慮他在聖誕時回不回來，但暫時決定不了，因為坐搭飛機怕有危險。」

森美出席活動回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

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