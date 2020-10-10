【心靈健康】信和集團將10月訂為「精神健康月」 　舉行工作坊讓同事關注身心健康

▲ 信和集團將10月訂為「精神健康月」 。

新冠疫情持續，長時間留家防疫，未能與家人朋友見面，難免影響精神健康。根據精神健康慈善機構Mind Hong Kong 的調查顯示，超過四成受訪者表示其精神健康狀況在疫情期間有轉差的情況，另有一半受訪者表示感到孤獨，社會精神健康情況令人關注。

舉辦香薰及「大笑瑜伽」工作坊

員工的身心健康是信和集團的首要考慮。為提高員工對精神健康的關注和了解，同時響應10月10日的「世界精神衛生日」，信和集團 (「集團」) 特別將10月份訂立為「精神健康月」，並舉辦一連串活動推廣健康生活。

活動包括由專業香薰治療師指導如何利用香薰精油及按摩放鬆身心的香薰治療舒壓工作坊、由國際認可大笑瑜伽師分享疫情下如何舒壓的「大笑瑜伽」網上講座及「疫情下的開心時刻」攝影分享，提升員工身心健康之餘，同時尋回疫情下的笑容。

集團一直透過員工身心健康計劃，舉行多元化的活動，讓員工放鬆身心。自去年十二月起，除了邀請專家顧問主持有關壓力管理的研討會，更特別舉辦伸展瑜珈 及風景繪畫等網上課程，讓同事們因應疫情在家工作期間，也能放鬆身心。同時為員工提供支援，除設有員工心理輔導支援熱線外，亦定時為員工提供不同非牟利機構的輔導及支援資訊。

種田以享受耕作帶來的治癒能力

除此之外，集團推出綠色綜合計劃「一喜種田」，讓同事們在繁忙的都市生活中親近大自然，於6個都市農莊享受耕作所帶來的放鬆和治癒能力。可持續發展是信和集團業務營運不可或缺的一環。集團致力建構更美好生活，服務方針環繞6大範疇 — 綠色生活、健康舒泰、匠心設計、創意革新、文化傳承 及連繫社群。同時就6個重點範疇成立了小組委員會，其中「健康舒泰」小組委員致力確保為員工及顧客締造健康的工作及生活環境。

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示：「集團一直重視員工的身心健康，並鼓勵同事成為『開心員工』，從而成就『快樂顧客』。我們期望透過『精神健康月』一連串活動，讓員工更注重精神健康之餘，同時希望守護同事身心健康。」

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責任編輯：羅嘉欣