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治療糖尿病藥物或含致癌雜質　受影響批次須回收

社會 18:59 2020/10/09

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藥物批發商成達醫療供應有限公司的Metformin Denk 850藥片850毫克，因或有致癌雜質而需回收。（政府新聞處圖片）

由於藥物批發商成達醫療供應有限公司（成達）的一批糖尿病藥可能含有雜質，衞生署今日（9日）同意成達回收該批編號21334的藥物（Metformin Denk 850藥片）。

衞生署接獲海外藥物監管機構通知指，涉事批次的產品含有雜質N－亞硝基二甲胺。作為預防措施，成達自願從市面回收受影響批次產品。
 
N－亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質。海外藥物監管機構正評估某些藥品被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響，包括甲福明產品。

衞生署稱會密切監察事件的發展和海外藥物監管機構就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。 　署方又指，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，並應盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。
 
涉事產品含有甲福明，是用於治療糖尿病的處方藥物。根據成達的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。 　　

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責任編輯：陳梓蔚

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