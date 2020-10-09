【在家工作】研究：在家工作致生產力災難　增精神健康問題

▲ 在家工作對企業生產力影響是正面還是負面？美國史丹福大學的經濟學教授Nicholas Bloom對中國大型綫上旅遊服務商㩦程（Ctrip）進行一項為期兩年的研究發現，因素包括空間、隱私、家中的小孩等均會影響員工在家工作的生產力及創新，甚至增加員工出現精神健康問題的機會。（法新社資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，世界各地不少打工仔紛紛在家工作（Work From Home，WFH），不過在家工作對企業生產力影響是正面還是負面，就一直有不同說法。據外媒《CNBC》報道，美國史丹福大學的經濟學教授Nicholas Bloom，對中國大型綫上旅遊服務商㩦程（Ctrip）進行一項為期兩年的研究發現，因素包括空間、隱私、家中的小孩等均會影響員工在家工作的生產力及創新，甚至增加員工出現精神健康問題的機會。

Nicholas Bloom同時身兼美國國家經濟研究局生產力，創新和創業計劃的聯合主任，並對有關遙距工作、企業管理實踐策略的研究而聞名。他指出，雖然該研究結果顯示，整體員工的生產率提高了13%，辭職的可能性降低了50%。

但研究分析指出，對於許多人而言，在家工作一直是生產力的災難，例如因為沒有獨立的家庭辦公空間，其伴侶、家人或室友等都會發出噪音。Nicholas Bloom又分享自己的經歷，指其4歲大的小孩經常衝入房間，在他進行電話會議時高呼。

他又指出，面對面的會議對於帶出新構思，以及保持員工的積極性尤其重要，所以員工在辦公室的時間減少，亦會導致創新不足。

而Ctrip在允許員工在家中工作9個月後，詢問員工是否要繼續遙距工作或返回辦公室時，即使員工平均的上班時間為40分鐘，仍有一半人表示想回到辦公室。而想回去的員工甚至表示，他們因為無法在社會、公司與人互動，有被孤立，感到孤獨和沮喪的感覺。

責任編輯：張寶燕