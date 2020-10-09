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【祖孫情深】航班停飛堅持由意大利到英國　11歲孝順孫仔徒步3個月探最愛嫲嫲

育兒經 19:33 2020/10/09

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意大利一名11歲男童徒步3個月，到英國探訪一年多沒見的嫲嫲。

新冠肺炎疫情持續，在疫情下未能與分隔兩地的至親好友見面。意大利一名男童由於太想念獨居於英國的嫲嫲，即使航班停飛，他仍堅持由意大利徒步3個月，到英國探訪最愛的嫲嫲，孝順舉動成為當地佳話。

據英國《每日郵報》報道，11歲男童Romeo Cox的46歲爸爸Phil是英國人，媽媽Giovanna則是意大利人，他們一家三口去年從東倫敦的哈克尼（Hackney）搬到意大利西西里島的巴勒莫（Palermo）。Romeo的77歲嫲嫲Rosemary獨居在英國，在疫情下他們已有一年多沒見面。

Romeo為見嫲嫲，由意大利走到英國。（相片來源︰IG @romeos_big_journey_home）

父子走過2800公里

由於Romeo太想念嫲嫲，於是他向父母提出想去探望嫲嫲，可是早前因為疫情，意大利飛往英國的航班取消。經過兒子游說了不下50次，父母最終同意了，只是一切要以安全為大前題，爸爸Phil亦陪伴兒子一起，在6月20日展開從巴勒莫到倫敦的旅程。

旅程中有不少難忘的經歷。（相片來源︰IG @romeos_big_journey_home）

他們決定徒步到英國，旅程中逾8成時間步行，其他時間則坐船及踩單車，期間穿越意大利、瑞士和法國。父子曾與野狗搏鬥、在星空下睡覺、在海裡游泳等，這些都是難忘的經歷。Romeo表示︰

我們迷路了幾次，試過睡在黃蜂巢下，腳走到流血，但我們從未想過放棄。

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最終他們花了93天、走過2800公里，在9月21日來到倫敦達特拉法加廣場（Trafalgar Square）。父子隔離兩個星期後，終於在上周日（4 日）來到牛津郡威特尼（Witney）與嫲嫲團聚，結束三個月旅程。

祖孫見面感動相擁

就在祖孫見面的前一天晚上，Romeo高興得睡不著，一心想副終於與要嫲嫲相見，並要給她最大的擁抱。Phil拍下影片記錄祖孫見面的感動時刻，從影片中可見，Romeo走入一個住宅區的小路，奔向嫲嫲的住所，此時嫲嫲已在家門前等待著他，二人見面後隨即擁抱對方。

Romeo與嫲嫲見面，並給對方最大的擁抱。（影片截圖）

嫲嫲告訴Romeo，她為孫兒感到驕傲，讚賞他「做得好」，完成一個神奇的任務，更表示「等待的日子很艱難」。

Romeo受從迦納逃到西西里島的難民朋友啟發，決定透過今次旅程為難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」籌款，以幫助弱勢兒童，並已籌得13,731英鎊（約13.7萬港元）。

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責任編輯︰駱秀玲

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