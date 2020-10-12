  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 15:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【KO暗瘡印】減少用遮瑕膏KO暗瘡印　中醫推介4款天然食物有助活血化瘀

保健美顏 13:32 2020/10/12

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中醫推介多款天然食材，有助活血化瘀，去除暗瘡印。

暗瘡紅腫發炎，褪去後，留下一個個暗瘡印，只能用遮瑕膏解決？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，有2類人的皮膚特別容易留有暗瘡印，她推介多款食材，有助活血化瘀，去除暗瘡印。

梁醫師表示，從中醫角度來看，氣血運行不暢或者血瘀體質人士皮膚特別容易留有暗瘡印。因為瘀血積聚於肌膚，聚而不散便留下紅印。她建議適量進食有活血化瘀功效的食材，例如蓮藕、山楂、黑木耳、韭菜，增加氣血循環，減退暗瘡印。

蓮藕

  • 性寒，有清熱涼血、止血散瘀、養胃滋陰的功效。
  • 注意：由於性寒，寒性痛經者不宜食用。

黑木耳

  • 性平，有滋養益胃、涼血、活血的功效，適合血瘀體質人士。
  • 注意：氣虛、血虛、陽虛、脾胃虛弱則不宜多吃。

韭菜

  • 性熱，具健胃暖中、溫腎助陽、散瘀活血功效。
  • 適合偏寒體質、陽虛怕冷、腰膝酸軟、陽虛尿頻人士，以及因陽氣不足以致行經小腹冷痛的女士食用。
  • 注意：由於性熱，陰虛火旺、濕熱者不宜食用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【KO暗瘡】蘆薈可抑制暗瘡細菌修復肌膚　營養師分享食譜及自製護膚品改善口罩肌
18:34 2020/08/19
【KO暗瘡】蘆薈可抑制暗瘡細菌修復肌膚　營養師分享食譜及自製護膚品改善口罩肌
【KO青春痘】不同暗瘡位置成因不大同　皮膚科醫生：瀏海太厚易致毛囊堵塞
16:18 2020/08/26
【KO青春痘】不同暗瘡位置成因不大同　皮膚科醫生：瀏海太厚易致毛囊堵塞
【亂擠暗瘡】19歲少女擠「危險三角區」暗瘡　右眼腫痛發高燒證顱內嚴重感染險亡
12:21 2020/09/07
【亂擠暗瘡】19歲少女擠「危險三角區」暗瘡　右眼腫痛發高燒證顱內嚴重感染險亡
健康問題 暗瘡 中醫

最高瀏覽

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
10:27 2020/10/11
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
13:17 2020/10/11
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活
13:52 2020/10/11
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活