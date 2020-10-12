【KO暗瘡印】減少用遮瑕膏KO暗瘡印　中醫推介4款天然食物有助活血化瘀

▲ 中醫推介多款天然食材，有助活血化瘀，去除暗瘡印。

暗瘡紅腫發炎，褪去後，留下一個個暗瘡印，只能用遮瑕膏解決？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，有2類人的皮膚特別容易留有暗瘡印，她推介多款食材，有助活血化瘀，去除暗瘡印。

梁醫師表示，從中醫角度來看，氣血運行不暢或者血瘀體質人士皮膚特別容易留有暗瘡印。因為瘀血積聚於肌膚，聚而不散便留下紅印。她建議適量進食有活血化瘀功效的食材，例如蓮藕、山楂、黑木耳、韭菜，增加氣血循環，減退暗瘡印。

蓮藕

性寒，有清熱涼血、止血散瘀、養胃滋陰的功效。

注意：由於性寒，寒性痛經者不宜食用。

黑木耳

性平，有滋養益胃、涼血、活血的功效，適合血瘀體質人士。

注意：氣虛、血虛、陽虛、脾胃虛弱則不宜多吃。

韭菜

性熱，具健胃暖中、溫腎助陽、散瘀活血功效。

適合偏寒體質、陽虛怕冷、腰膝酸軟、陽虛尿頻人士，以及因陽氣不足以致行經小腹冷痛的女士食用。

注意：由於性熱，陰虛火旺、濕熱者不宜食用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣