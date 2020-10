【英國升學】劍橋牛津10月15日截止報名　IB專家分享英國UCAS 的3大伏位

▲ IB專家分享英國UCAS報名3大伏位。(iStock圖片)

IBDP最後一年的學生需要非常留意,因為UCAS 牛津劍橋的大學死線將會是今年10月15號,若果未準備好的學生,請儘快完成UCAS的申請。當然如果讀者兒女,報讀非牛津劍橋或醫學學位,最遲可以是2021年的1月15號才是死線。臨近死線,筆者發現仍然有很多IB學生和家長是迷途羔羊,到現在還未清楚何謂UCAS系統,如何填寫內容,似乎IB學校輔助不足,筆者今回將會和大家分享UCAS的3大伏位和有什麼需要留意,希望各位IB學生走少些冤枉路。

1. Personal details 個人資料

個人資料這裏除了要填寫全名、證件、生日等基本資料,同學要留意reference numbers 一欄。這是很多學生會漏掉的部分。同學會看到可以放入IELTS 或TOEFL成績,如果學生2020/2021已經提早考了英文基準試,可以直接放上考試號碼。如果沒有考IELTS/TOEFL的學生,可以空白這一欄。筆者建議學生入讀英國大學前,最好2021年8月前考畢英文基準考試,以達到大學英文要求。

2.Choices (大學選擇)

UCAS只允許學生報讀5間大學,同學需要留意選擇大學時不要選錯。例如,你想報讀牛津The University of Oxford, 如果你打Oxford,會有Oxford Brookes, Oxford Business College 等,同學要小心選擇。另外就是課程選擇,例如學生考慮選擇 Bachelor of Law的 3FT HON 課程, 但是又卡到Bachelor of Law and Spanish Law 4FT HON,兩者有什麼分別?最重要的是看需要讀3年還是4年課程,3FT 即是 3 年 Full Time, 4FT就是4年的意思。當然有什麼時候你會報讀4年課程,第一,你很喜歡這間學校想要留久些,另外就是你的成績未達到要求,報讀4年課程某程度上可以增加你入讀的機會,因為少了其他同學競爭。

3.Personal statement(個人陳述)

這是最重要的一環,同學一定要留意字數。你會看到UCAS只允許4000 characters,不是4000字而是字節。例如,筆者的名字是EDWARD,是6個字節,但是如果你中間加了個空格,例如 ED WARD 就是7個字節了,所以有些坊間不懂個人陳述的英國agent,還說是4000字就真是誤人子弟了。值得一提的是,整個個人陳述最多只可以有47行,所以學生除了留意字數,還要留意行數。

撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人