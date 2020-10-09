被DQ公民黨4人涉143萬元選舉開支　不獲政府發還

▲ 公民黨成員選舉開支近300萬元。



已延期的立法會換屆選舉，7名公民黨參選人的選舉開支近日已全部出爐，合共約300萬元。其中被DQ的4人，包括現任議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及第二梯隊鄭達鴻，涉及的143萬元選舉開支，港府將不會發還。

根據選舉事務處資料，上述4人選舉開支合共約143萬元。當中，出選新界東的楊岳橋，總開支為34萬元，其中選舉廣告13萬元；他獲近13萬元捐贈，包括價值9萬元、由公民黨提供的選舉顧問服務。出選新界西的郭家麒，總開支為23.6萬元，當中逾17萬元為選舉廣告開支，他共獲得15萬元捐贈，其中9.4萬屬公民黨捐贈。

至於法律界郭榮鏗，則申報了5.4萬元開支，其中選舉廣告為0元，他獲得公文黨1.4萬元捐贈，需自付約4萬元。

公民黨現任議員中，花最多的，要數沒被DQ、可獲政府回水的譚文豪，總開支為64萬元。當中，有約三分一用於請人。在其申報書中，還申報一項共20個，價值960元的雙喇叭防狼器鎖匙扣，並於申報書寫明供義工在街站時使用，作為一旦被陌生人滋擾時的求救工具。

▲ 譚文豪申報了一項慶功宴開支。（選舉事務處）

譚文豪又在雜項開支中，申報了一項約1萬元的慶功宴，謂「雖然延後選舉，履行對選舉助理承諾。」傅流螢翻查申報書，發現所謂「慶功宴」，除了7月31日一餐約1600元的燒味飯，其他則是義工及助理於選舉期間餐飲，包括到茶樓飲茶。

而出選飲食界的林瑞華，則共花了6.6萬元，獲3400元捐贈，其中2500元，是國際關係學者沈旭暉公司旗下的「U Made This Limited」提供的訪問錄影服務。

至於同被DQ、出選港島區的鄭達鴻總開支則高達80萬元，他在個人開支申報了一項3900元的西裝；選舉廣告花近30萬元；代理人及選舉助理亦花14萬元；雜項開支近20萬元，不過鄭達鴻自己不花一分一毫，因為前公民黨黨魁及主席余若薇捐贈20萬元現金，公民黨則捐近55萬元。

而在民主派初選出選超級區議會的李予信，因未能出線，一度已宣布不參與正式選舉，不過當公民黨4人被DQ後，李予信即刻補位，競逐港島區直選議席。李予信提交兩份選舉申報書，其中出選港島區的選舉開支約1.7萬元，全數由公民黨捐贈；而在初選競逐「超區」的開支，則高達77萬元。不過獲公民黨、楊岳橋以及民主動力捐贈後，自己也一分錢都不用出。

除了林瑞華和郭榮鏗，其他人均有參與民主派初選，然而，政府一再強調初選或涉嫌違法，現時亦未公布會否發還涉及初選的開支，到時譚文豪、李予信可否獲發還全數開支，還是未知之數。

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