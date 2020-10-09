【新冠肺炎】袁國勇戴帽「微服出巡」蘭桂坊 稱要盡快找出徵狀輕微隱形患者

▲ 袁國勇今晚近8時突現身蘭桂坊，並透露到場是為了觀察一下酒吧情況。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，再次波及部分酒吧，食物及衞生局副局長徐德義今（9日）表示，衞生處今日將安排流動檢測車輛到蘭桂坊為酒吧員工及顧客進行病毒檢測，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇形容措施「有啲用」，但強調最有效是盡快在社區找出病徵輕微的隱形患者。

袁國勇今晚近8時突現身蘭桂坊，並透露到場是為了觀察一下酒吧情況，問到流動車派樽措施成效，袁形容「有啲用」，但強調最有效措施是盡快在社區找出病徵輕微的隱形患者。

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蘭桂坊集團主席盛智文表示，檢測有助控制疫情，認為當局派樣本樽的措施是好方法及主意，不覺得太遲，亦鼓勵酒吧職員交樣本，保障自己及顧客。

盛智文指，酒吧因第三波疫情已關閉逾兩個月，最近復業，亦不能一直不斷地開業、關閉、再復業，否則業界難以生存，認為應讓出現個案的酒吧先停業，及安排相關員工做檢測。

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記者：陳曉瑩