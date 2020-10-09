【新冠肺炎】食環署連續三晚在酒吧區推自願檢測　今晚於蘭桂坊派樽

▲ 承辦商今晚於中環蘭桂坊，為市民進行自願病毒檢測。（陳靜儀攝）

食環署今日（9日）宣布，今晚開始一連三晚安排檢測承辦商Prenetics Limited，前往酒吧區派發樣本瓶，並會在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客，接受自願性質的病毒檢測。政府專家顧問，港大微生物講座教授袁國勇，今晚也到蘭桂坊視察。

袁國勇戴帽「微服出巡」蘭桂坊 稱要盡快找出徵狀輕微隱形患者

檢測承辦商今晚前往蘭桂坊酒吧區派發樣本瓶，以及於雲咸街附近停泊流動車輛，並將於明晚及星期日晚分別前往尖沙咀及灣仔酒吧區派發樣本瓶。

食環署發言人說，檢測承辦商負責提供一站式採樣及檢測服務。檢測承辦商會向酒吧及酒館從業員，派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。

此外，檢測承辦商亦會向有意參加檢測的酒吧及酒館顧客派發樣本瓶，顧客可於10月10日至12日，把樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。檢測結果呈陽性的個案，會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。食環署強烈呼籲，酒吧及酒館從業員積極參加檢測計劃。

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責任編輯：吳卓峰