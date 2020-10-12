將軍澳醫院麻醉科醫生鄭鴻佳行醫34年不斷創新　引入智能新系統助建設「智慧型醫院」

▲ 九龍東醫院聯網資訊科技統籌及將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳率先在將軍澳醫院日間手術中心引進多個嶄新智能系統，如「手術室智能儀錶板」，為醫院管理注入科技元素。(梁偉榮攝)

九龍東醫院聯網資訊科技統籌及將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳行醫34年，其中於20年前於將軍澳醫院剛落成時擔當麻醉科及手術部門主管一職，回顧過去，他指自己帶著「每天都在想要多做一點」的信念，助該院引進各種智能技術，包括引入5G通訊技術，令醫院邁向「智慧醫院」，除了可大大提升了醫護人員的工作效率，亦能提升手術室的運作效率，及加強病人安全。

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將軍澳醫院於今年年中引入5G通訊技術，為全港首間公營醫院採用相關技術，可透過3D影像把鏡頭的即時影像傳送到手機。鄭鴻佳解釋，若手術途中發生任何突發狀況，資深或顧問醫生即使不在院內亦可馬上得悉處理，加強病人安全，「甚至可跨聯網將病人帶到不同醫生面前」。由於現時仍屬「剛起步」階段，院方暫時將技術應用於外科使用，例如內窺鏡及腹腔鏡手術，「待適應後可應用於更多地方」。

院方亦於2019年研發手術室智能儀表板，可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，以及手術室正進行甚麼手術、手術進度及人手配置等，若發現有人手不足情況，可即時作人手調動能更有效地安排護士人手，亦可減少傳統抄寫而產生的手民之誤，加強保障病人安全；此外，中心亦是首批醫院採用「無線射頻辨識（RFID）專櫃」，即透過使用RFID記錄較昂貴的手術用具，例如一些關節置換的植入物的使用情況，能更有效地監控相關用具的數量。

▲ 院方亦於2019年研發手術室智能儀表板，可顯示醫護人員的實時位置及醫療儀器的分布，以及手術室正進行甚麼手術、手術進度及人手配置等。(梁偉榮攝)

鄭鴻佳於公營醫院服務34年，其中於2000年擔任將軍澳醫院的麻醉科及手術室部門主管，他表示，當時將軍澳醫院是新醫院，「像一張白紙任你畫，於是我便想創新」，他指，當時院內許多網絡設備配套十分到位，加上同事相對較年輕，「他們會很有衝勁『打天下』，勇於嘗試及接受新事物，對於轉變毫不抗拒，亦漸漸成為這裏的文化」，令他安心讓同事發揮所長，同心助醫院邁向智慧醫院。

▲ 九龍東醫院聯網資訊科技統籌及將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳。(梁偉榮攝)

鄭今年榮獲醫管局傑出員工獎，他認為這不只是他個人得獎，「是整個團隊同心發揮的成果」。他稱，正與醫管局溝通，盼以數年時間可將5G等不同的新技術全面引進到其他醫院，取代現有網路，讓更多病人受惠。

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記者：洪芷晴