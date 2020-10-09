【新冠肺炎】蘭桂坊酒吧負責人指會與員工留樣本檢測　盼政府勿再要求停業

▲ 蘭桂坊酒吧負責人Lila稱，她跟7名員工都會留樣本進行檢測。（陳靜儀攝）

新冠肺炎持續多日出現本地個案，有患者曾到訪酒吧，當局今晚（9日）在中環蘭桂坊派發樣本樽。有酒吧負責人指，會與員工留樣本做檢測，亦冀政府可提供定期檢測安排，但不希望政府再度要求酒吧停業。

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當局運載樣本樽的流動車，今晚約6時半抵達中環，衞生署人員約7時開始向蘭桂坊酒吧派樽，顧客或職員亦可以自行到停泊於雲咸街的流動車提取。

晚上8時後，中環蘭桂坊一帶的酒吧有不少客人，部份酒吧人頭湧湧，大部分酒吧都有按照法例，安排每枱最多兩人入座，現場有警員巡查，惟食客聊天時大多未有佩戴回口罩。

蘭桂坊酒吧負責人Lila表示，自再有確診者曾到訪酒吧，自己及員工都難免有擔心，為安全起見，其酒吧7名員工都會留樣本檢測，認為有關措施對業界有幫助，之前員工都有做過檢測，盼政府可定期為業界做新冠病毒檢測。

Lila指，酒吧雖已重開，但生意仍跌7成，但不希望政府再要求酒吧關閉，認為對業界不公平，因顧客仍可以到其他食肆或酒店消遣。她續言，已提醒員工加強防疫、顧客要遵守規例等，但坦言有難度，畢竟未必每位客人都會合作，會向他們多番勸喻。

▲ Chocolate 酒吧負責人。（陳靜儀攝）

蘭桂坊「Chocolate」酒吧負責人亦言，已收到樣本樽，會與員工做檢測，認為措施方便，可及早了解自己及員工有否染病，希望有助控制疫情，提高顧客信心。

她說，酒吧在今年疫情下，營運已變得「黑暗」，因此不同意政府再要求關閉酒吧，認為香港人仍會外出，參加派對、聚會，或到食肆用膳，認為若要作出規管，應要一視同仁，才可盡快令疫情受控。

食物及衞生局副局長徐德義今日在疫情記者會指，針對酒吧群組個案，考慮到酒吧人員未必會在日間領取樣本樽，當局今晚將會在中環蘭桂坊設流動車，派發樣本包，籲酒吧員工參與檢測，當局於周六及日亦會在灣仔和尖沙咀酒吧一帶提供類似安排。

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記者：陳曉瑩