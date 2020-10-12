鄭鴻佳行醫34年退而不休：已接受醫管局的特別退休後重聘計劃

▲ 九龍東醫院聯網資訊科技統籌及將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳。(梁偉榮攝)

2003年3月香港爆發沙士，17年後的今天再爆發新冠肺炎。九龍東醫院聯網資訊科技統籌及將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳回望過去，指新冠肺炎令自己憶起沙士爆發時，「看到院內許多同事不知所惜，當時自己亦是其中一個」， 他分享，當時院內深切治療部已「好爆」，沒有空間再接收接收沙士重症病人，於是團隊在短時間內成立了加護病房，「頂著了服務量」。

將軍澳醫院麻醉科醫生鄭鴻佳行醫34年不斷創新 引入智能新系統助建設「智慧型醫院」

他指，在危急情況下，看到團隊精神「真的很重要」，亦令他難忘至今。

鄭醫生又分享，自己每年生日，院內同事都會為他舉辦生日會，「自己一直與醫院共同成長，令我很珍惜與同事之間的關係」。將於今年底退休的他，更坦言「不知不覺就做了34年，現在是時候要走，唯一的遺憾是以後再也沒那麼多機會於公營機構服務」。距離退休餘下2個多月，他卻沒有想要真正退下來，更指自己已接受醫管局的特別退休後重聘計劃，並於明年1月回到院內繼續他的「醫人生涯」。

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記者：洪芷晴