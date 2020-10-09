灣仔港灣道體育館臨時檢測中心明早10時先行運作　日採1000樣本

▲ 灣仔港灣道體育館臨時檢測中心明早10時先行運作。（勞工及福利局圖片）

政府由明日（10日）開始，將陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，為自願進行檢測的市民進行採樣。其中，位於港灣道體育館的灣仔臨時檢測中心明日上午10時開始運作，而位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心後日（11日）下午1時開始運作。



政府發言人表示，鑑於疫情有惡化趨勢，政府決定針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。臨時地區性檢測安排屬自願性質，費用全免。自覺有感染風險的市民無須預約，可在中心開放時段前往任何一所臨時檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。檢測承辦商會從樣本採集中心收集樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。



市民到達臨時檢測中心後，須出示其香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，並提供電話號碼進行登記。在完成登記後，當值醫療或護理訓練的人員會為他們採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測結果呈陰性的人士會在採集樣本後約2至3日內由登記的電話號碼收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案將立即交由衞生署衞生防護中心跟進。



灣仔臨時檢測中心明日（10日）開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於港灣道體育館，地址為灣仔港灣道27號。10月10日的開放時間為上午10時至晚上8時，其後4日則為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時開放。採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。



葵青臨時檢測中心10月11日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於石籬社區會堂，地址為葵涌大白田街二號。10月11日的開放時間為下午1時至晚上8時，其後3日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。



政府亦正安排於九龍城區及油尖旺區設立2所臨時檢測中心，詳情稍後公布。政府會在檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長各臨時檢測中心的運作時間。

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責任編輯：陳梓蔚