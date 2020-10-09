設大灣區票站或修改「通常居港」定義　難度系數極高

▲ 下周三公布的施政報告，將交待研究建制派大力倡議的增設大灣區票站

下周三公布的施政報告，據悉不少篇幅着墨加強與粵港澳大灣區的合作，還有研究由建制派大力倡議的大灣區票站。港區人大代表葉國謙今日（9日）估計要修改現行選舉條例中，有關「通常居港」定義。有政界中人形容難度十分之高，一不留神足以陷入法律漏洞。

首次，要成為地方選區登記選民，必須具備一系列條件，主要包括︰一、年滿18歲；二、香港永久性居民（即住滿7年）；三、通常居住於香港，而其登記申請書呈報的住址，是其在香港唯一或主要的居所，或該人在香港的最後居住地方，而該地方是屬該人唯一或主要家居。

建制派曾提及，目前有50萬港人在大灣區工作及居住。這批人當中，如果屬於勞動人口偶然回港，可能仍符合「通常居港」定義，所以為他們設立境外投票站，只涉技術問題。

可是，隨着本港人口老化，愈來愈多人到大灣區養老，且長年不回港，這批人便可能不符合「通常居港」定義了，到底港府是否打算將他們納入投票網？

假設港府最終將「通常居港」定義放寬為「通常居大灣區」或「通常居住內地」，最大的問題是，如何確定已定居的港人，屬於5個地區直選中的哪一區選民？

一旦選管會日後抽查大灣區定居港人的選民資格，可能出現兩種情況︰一、如果寄去其申報的香港地址，由於當事人長期不在，信件很大機會被打回頭，最終失去選民資格；二、如果寄去內地住址，當事人便可以任意選擇登記選區，引來種票的漏洞。

有政界中人笑言，如果重劃選區增設「大灣區」選區，操作上可能還要簡單一點。