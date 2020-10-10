【疫情分析】專家指現階段未需收緊防疫措施　除非源頭不明個案急增至雙位數

▲ 許樹昌指強硬的防疫措施不能隨便推出，因影響甚廣（資料圖片）

本港過去接連10天出現本地源頭不明個案，並滲透酒店、酒吧等場所，各界均擔心疫情再次失控，社交距離及食肆防疫措施有否需要再收緊？多名專家均表示，除非未來一、兩周社區源頭不明個案急增，才需盡快減低市面人流，而現階段則未需收緊，惟酒吧群組個案較令人憂慮，相信如再有相關個案，當局一定會收緊現行措施。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，若未來一、兩周社區源頭不明個案急增至「10宗8宗」、或現時酒店及酒吧等個案出現失控的繼發性增長，將傳播源帶到社區，而當局無法追蹤到所有密切接觸者，港府將別無他法地必須再要求在家工作及停課，急切地減低市面上人流，減低疫情擴散風險。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦強調，本港仍處於第三波疫情的尾聲，未有足夠條件要求市民在家工作及停課，而強硬的防疫措施不能隨便推出，因影響甚廣，除非社區源頭不明個案急增、全港各區出現廣泛傳播，惟他也認為酒吧群組個案較令人憂慮，相信如果再有相關個案，當局一定會收緊現行措施。

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記者：鄧凱文