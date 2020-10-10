今年首7個月錄9宗與金舖搶劫案較去年勁升3.5倍　警方加派軍裝警高姿態巡邏

▲ (曾秋文攝)

元朗近來錄得多宗珠寶金行劫案，警方表示，今年首7個月共錄得9宗與金飾、鐘錶及珠寶店相關的搶劫案件，較去年同期的2宗大幅上升7宗，升幅高達3.5倍。有見及此，警方舉行「打擊金舖劫案宣傳日」，希望市民提高防罪意識。

防止罪案科警司劉家銘表示，今年首7個月共錄得9宗與珠寶店相關的搶劫案件，較去年升幅高達3.5倍，估計由於經濟轉差，多了不法之徒鋌而走險，而超過5成案件的匪徒都是使用刀指嚇店員進行搶劫。9宗案件中，有1宗更涉及持有類似手槍物體行劫。匪徒犯案時大多數會有車輛接應。警務處防止罪案科於是聯同六大總區展開宣傳運動，以提高業界加強店舖保安意識，呼籲店舖加強防範意識，如提升保安系統等。

▲ 警方向商戶派發傳單。(曾秋文攝)

劉家銘提醒商戶，匪徒「踩線」主要會視乎商店的人手、門外能否停車為考慮因素，呼籲商店可考慮裝置閉路電視拍下門外情況，可堵截踩線的機會。

元朗分區指揮官葉劍影稱，元朗區人多車多，商業活動頻繁，同時亦為警方執法帶來挑戰，針對相關罪行，元朗警區已增添巡邏人手，並安排在高風險地區進行軍裝高姿態巡邏；又聯同新界北防止罪案辦公室合作，不定時向商戶提供度身訂造的保安建議，及最近成立「防罪工作小組」，目的推出防罪措施及檢討優化成效。

▲ 警方強調會確保有效前線警力，在高風險地方加倍巡邏防止罪行。(曾秋文攝)

在元朗經營金行20多年的陳先生表示，其店舖1個月前已更換強化玻璃，他坦言對劫案頻生感擔心，因唯有加強防範，「成本唔緊要，最緊要防範到」，亦會減少展示金飾。他稱留意到近期警方多了人員進行巡邏，認為有更多軍裝警員及警車巡邏下阻嚇力好會更強。

▲ 金行負責人陳旭光表示，希望警方加派軍裝警員高調巡邏。(曾秋文攝)

警方針對店鋪劫案的保安建議：

在店舖扇窗和飾櫃安裝強化玻璃並接駁感應器及警鐘及閉路電視系統，遇到襲擊或破壞時能立即觸動警鐘，而且把整個行劫過程影像傳送到保安公司以助報警。

安裝具有高清功能閉路電視覆蓋整間店舖內外範圍，保留影像最少30天，閉路電視是其中一種具阻嚇性的保安產品，有助加強保安。

考慮把貴重金飾存放在穩固的夾萬內，改用電子屏幕展示金飾產品的相片，待顧客選定金飾後才提供相關實物給顧客。

每天把現金不定時存入銀行，不要收藏在店舖內。

在廚窗和飾櫃加裝多條不鏽鋼保安條，增加難度，以防止賊人從飾櫃把整盤金飾偷走。

把珠寶首飾、手錶等貴價貨品編上標記或編號以作辨認及紀錄。

如果發現任何可疑人士、車輛或活動，切勿猶豫，立即致電999或到就近警署舉報。

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記者：曾秋文、蘇文軒