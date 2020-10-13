【新冠肺炎】伊利沙伯醫院ICU前線護士繼承母親衣鉢照顧確診患者　始明母沙士時因工作「離家不回」

▲ 伊利沙伯醫院深切治療部註冊護士江啟聰指，疫症期間自己由2月搬到酒店自我隔離5個月，孩子由妻子獨立照顧，令他感激不已。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情襲港9個月，本港公立醫院的深切治療部，每天均承載着不同的重症病人，走到前線工作的醫護時刻也要面臨高風險的感染危機；有伊利沙伯醫院深切治療部的前線護士繼承母親衣缽成為「白衣天使」，走上前綫照顧確診患者；為保護親人，寧與妻子及初生兒暫別，工作期間搬往酒店自我隔離5個月。

伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）有約80名醫護，當中約一半為抗疫小隊成員，由第一波疫情起，部門共接收了38名確診患者。在該院ICU工作已8年的註冊護士江啟聰，自爆發疫情起便加入前線照顧確診病人。



他憶述，年初新冠肺炎襲港時，因不知其傳染率及死亡率，坦言「不擔心就假」，且當時他剛為人父，「很擔心家人的健康，擔心自己在防止感染及控制的工作上有錯漏，中招後會感染到家人。」故2月中起便搬到酒店自我隔離5個月。他感激妻子的支持，因隔離期間由她獨力照顧孩子，且從不對其工作有任何怨言。

▲ 在ICU工作的吳榮耀醫生（左）及註冊護士江啟聰均指若未來疫情再次反彈，自己仍然「很願意留守」，惟盼望市民別因「抗疫疲勞」而放鬆心態，可與醫護齊心抗疫。(梁偉榮攝)

他更分享，自己的母親同樣是醫護人員，於聯合醫院工作逾20載，曾經歷沙士防疫一戰。

沙士時自己仍是個中二、三的學生，對疫情感受不算深，但眼見媽媽常常不在家，留下父親、哥哥跟我。作為她的兒子，當時我只覺得她為工作放棄了家庭是十分不值得，但今時今日我體會過後才發現原來真的會很兩難，原來做這份工作必須做好心理準備要面對這些困難，才明白自己當時並不理解母親，其實她為家人健康才會選擇隔離自己不回家。

他表示，現時兩母子互相分享彼此心聲時，母親更以過來人的身分安慰他，說「疫情總會過去」，而受到母親的鼓勵，亦令他愈發覺得醫護工作充滿意義。

疫情下亦發生不少令他難以忘懷的事情。他記得，有一名本身患有高血壓及糖尿病的60多歲男患者，「他剛上到深切治療部已要用人工心肺機，情況十分不樂觀」，他指以往若遇患者彌留之際，院方可通融其家人與患者「見最後一面」，但疫情下醫院謝絕探訪，遂想到可以以手機視象讓他們「相見」，

當時我拿著電話對著病人的樣貌，患者家人看到他插著喉管、臉色很差，忍不住一下子情緒爆發起來。

見證著生離死別，令他感慨道，

我當時覺得，連死都無辦法見最後一見，內心很不安，但卻無能為力。最後該名男患者離世，我向家人解釋院方的難處，幸得對方理解。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴