【新冠肺炎】消息：本港新增約6宗確診個案　沒有不明源頭病例不設記者會

▲ 消息指本港今日（10日）新增約6宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（10日）新增約6宗確診個案，沒有不明源頭本地個案，下午不設疫情記者會，衞生防護中稍後會公布發出新聞稿，交代個案詳情。

本港昨日（9日）再增8宗確診個案，更是連續10日錄源頭不明個案，尖沙咀帝苑酒店再有3員工染疫，連同住客先後6人中招。衞生防護中心估計是男員工在共同休息時傳播病毒，致300名共用男休息室員工須檢疫隔離；百餘名住客亦須撤離，酒店休業14天及大清洗，詳情即看：【下一頁】

食衞局副局長徐德義昨指本地個案回升，加上源頭不明個案持續，顯示社區有隱形傳播鏈，疫情已響警號，不排除隨時再收緊防疫措施，籲市民本周末應盡量避免不必要聚餐。

港大專家袁國勇則指本港已進入第四波疫情，認為政府需即時檢視防疫措施，對高危群組作出針對部署，否則疫情將會較現時更為嚴重，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋