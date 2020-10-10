  • 29°C
香港時間 : 20201010日 (週六) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：本港新增約6宗確診個案　沒有不明源頭病例不設記者會

社會 11:15 2020/10/10

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港今日（10日）新增約6宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（10日）新增約6宗確診個案，沒有不明源頭本地個案，下午不設疫情記者會，衞生防護中稍後會公布發出新聞稿，交代個案詳情。

本港昨日（9日）再增8宗確診個案，更是連續10日錄源頭不明個案，尖沙咀帝苑酒店再有3員工染疫，連同住客先後6人中招。衞生防護中心估計是男員工在共同休息時傳播病毒，致300名共用男休息室員工須檢疫隔離；百餘名住客亦須撤離，酒店休業14天及大清洗，詳情即看：【下一頁】

食衞局副局長徐德義昨指本地個案回升，加上源頭不明個案持續，顯示社區有隱形傳播鏈，疫情已響警號，不排除隨時再收緊防疫措施，籲市民本周末應盡量避免不必要聚餐。

港大專家袁國勇則指本港已進入第四波疫情，認為政府需即時檢視防疫措施，對高危群組作出針對部署，否則疫情將會較現時更為嚴重，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】蘭桂坊今晚設流動車派發樣本瓶　葵青石籬社區會堂周日設臨時檢測中心
16:55 2020/10/09
【新冠肺炎】蘭桂坊今晚設流動車派發樣本瓶　葵青石籬社區會堂周日設臨時檢測中心
【新冠肺炎】帝苑酒店再多3名員工確診　300名共用男休息室員工需檢疫
16:47 2020/10/09
【新冠肺炎】帝苑酒店再多3名員工確診　300名共用男休息室員工需檢疫
【新冠肺炎】25歲住太子屬不明源頭個案曾與家人飲茶　出現喉嚨不適後到養和醫院求醫
16:47 2020/10/09
【新冠肺炎】25歲住太子屬不明源頭個案曾與家人飲茶　出現喉嚨不適後到養和醫院求醫
袁國勇 徐德義 衞生防護中心 肺炎 上源 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

御金國峯雙屍命案丈夫掟妻落樓後跳樓亡　法官裁定夫殺妻無權繼承遺產
16:58 2020/10/09
御金國峯雙屍命案丈夫掟妻落樓後跳樓亡　法官裁定夫殺妻無權繼承遺產
【成為潘太】蘇玉華首談簽紙結婚過程　跟潘燦良結束愛情長跑全為一原因
16:53 2020/10/08
【成為潘太】蘇玉華首談簽紙結婚過程　跟潘燦良結束愛情長跑全為一原因
【皮膚感染】英基鰂魚涌小學出現多宗皮膚病例　多名不同年級學生染「膿皰瘡」【附醫生解說】
15:13 2020/10/09
【皮膚感染】英基鰂魚涌小學出現多宗皮膚病例　多名不同年級學生染「膿皰瘡」【附醫生解說】