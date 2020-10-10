【公務員宣誓】聶德權指公務員違反誓言很嚴重　象徵可能不支持一國兩制

▲ 聶德權指公務員的個人想法或政治理念不能影響工作，更不能發表與公務員身份不相稱的言論。（資料圖片）

政府將要求新入職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區政府，當局將於下星期一向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠特區。

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公務員事務局局長聶德權今日（10日）出席電台節目時表示，下一步會要求試用期當中的公務員簽署，而其他公務員，當局在諮詢公務員團體後會考慮不分職級一併處理，稍後會敲定有關安排。

聶德權說，措施可令公務員更有自覺要效忠特區的意識，認為是一種承諾及彰顯承擔。他說公務員同樣是一個市民，對政策有不同意見可以有渠道表達，但也要尊重現行制度，不能因政治信念和個人想法，公開地持相反意見，影響公務員身分要求的工作，否則會令人有潛在或觀感上的衝突，公務員須兼顧好兩個身分，某程度是兩者不能共存。

聶德權強調公務員違反誓言是很嚴重的事，象徵有關人士可能有不支持一國兩制和推翻現屆政府的意圖。

他指出即使有宣誓及聲明，公務員的言論自由亦一定受保障，但公務員的身份一定有責任和要求，他們的言行必定有若干程度的限制。在政策制定過程中，公務員可以積極參與、表達看法，有不同的渠道予他們提出建議，但一旦政策落實後，公務員就要尊重機制，盡責執行。

他又形容宣誓及聲明的內容不是新事物，《基本法》及公務員守則早已羅列有關的宗旨，但簽署聲明及宣誓可以令公務員更有意識，自覺要效忠特區，是一種公開確認及彰顯承擔。

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記者：伍瑋瑋