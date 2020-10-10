政府今日起4區設臨時檢測中心　 自覺有感染風險市民可免費檢測 【內附地址及流程】

▲ 位於灣仔及葵青的檢測中心今明兩日率先開放。

因應疫情反彈，食衞局今日（10日）起亦在4地區設臨時檢測中心，位於灣仔港灣道體育館今早10時率先運作，葵青石籬社區會堂則在明日下午1時起運作，兩中心暫定運作至下周三，每日可採1,000樣本化驗；而九龍城及油尖旺區設兩所中心的安排則稍後公布。

當局指，灣仔港灣道體育館的臨時檢測中心，今早10時起開始運作至晚上8時，其後4日則為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時開放。採樣及檢測服務由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本；

位於葵青大白田街2號石籬社區會堂的臨時檢測中心，則於明日下午1時至晚上8時運作，其後3日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量亦為1,000個樣本。

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食衞局又指，亦正安排於九龍城區及油尖旺區設兩所臨時檢測中心，詳情稍後公布，並會在檢視各中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長各臨時檢測中心的運作時間。

臨時地區性檢測安排屬自願性質，費用全免，自覺有感染風險的市民無須預約，可在中心開放時段前往任何一所臨時檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。檢測承辦商會從樣本採集中心收集樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。



除六歲以下的兒童和不適合進行檢測的人士外，所有持有效身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件並且沒有病徵的香港市民，均可前往就近的臨時檢測中心進行採樣。

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除設立臨時檢測中心外，自覺有感染風險及輕微不適的市民，如果希望接受病毒檢測，醫院管理局在9月28日起把派發深喉唾液樣本收集包的普通科門診診所數目增至46間。

該46間醫管局普通科門診診所派發樣本收集包的時間，已由昨日（9日）起，延長至星期一至五上午九時至下午一時及下午二時至五時。市民可於上述時段到診所門外免費領取樣本收集包。

政府強調上述檢測服務只檢測新冠病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本及個人資料亦不會送出香港以外，檢測樣本在完成檢測用途後便會銷毀。

臨時檢測中心流程

臨時地區性檢測安排屬自願性質，費用全免，自覺有感染風險的市民無須預約，可在中心開放時段前往任何一所臨時檢測中心接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務

市民到達臨時檢測中心後，須出示其香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，並提供電話號碼進行登記

在完成登記後，當值醫療或護理訓練的人員會為他們採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本

檢測結果呈陰性的人士會在採集樣本後約兩至三日內由登記的電話號碼收到電話短訊通知

而檢測結果呈陽性的個案將立即交由衞生署衞生防護中心跟進

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記者：伍瑋瑋