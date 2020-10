【準人妻】岑杏賢與金融才俊男友宣布結婚　Jennifer首晒未婚夫合照：找到Mr.Right

岑杏賢騷與未婚夫的合照放閃!昨天(10月9日)是岑杏賢(Jennifer)的32歲生日,她與好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party,之後一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。

岑杏賢亦回覆了TOPick婚訊稱:「我哋已經求咗婚一段時間,但一直冇同大家公開,係因為未婚夫係圈外人想尊重佢低調處理,希望大家明白。」

▲ 岑杏賢首次公開與未婚夫的合照。(Instagram圖片)

岑杏賢與未婚夫合照

到深夜,岑杏賢在個人社交平台,首次上載與未婚夫Kelvin的合照放閃。她寫道:

Extremely warm to receive everyones blessings. I honestly had the most amazing and memorable birthday celebration this year

I feel so blessed and grateful, not only have I found my Mr.Right, but we serendipitously share October 9th birth-date together