【準人妻】岑杏賢與金融才俊男友宣布結婚　Jennifer首晒未婚夫合照：找到Mr.Right

岑杏賢騷與未婚夫的合照放閃！昨天（10月9日）是岑杏賢（Jennifer）的32歲生日，她與好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party，之後一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。

岑杏賢亦回覆了TOPick婚訊稱：「我哋已經求咗婚一段時間，但一直冇同大家公開，係因為未婚夫係圈外人想尊重佢低調處理，希望大家明白。」

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▲ 岑杏賢首次公開與未婚夫的合照。（Instagram圖片）

岑杏賢與未婚夫合照

到深夜，岑杏賢在個人社交平台，首次上載與未婚夫Kelvin的合照放閃。她寫道：

Extremely warm to receive everyones blessings. I honestly had the most amazing and memorable birthday celebration this year I feel so blessed and grateful, not only have I found my Mr.Right, but we serendipitously share October 9th birth-date together

Jennifer的大意是表示收到所有人的祝福，稱大家都非常熱情，並稱今個生日會非常人難忘，更指：「我感到非常幸福和感激，我找到了我的Mr.Right！」

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▲ 岑杏賢戴上鑽戒與好姊妹開Party。（Instagram圖片）

男友夠細心

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，二人去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

Jennifer當日公開戀情接受TOPick訪問時表示男友心地好，而且很疼錫她，二人相處很舒服。

另外，她亦透露過，男友不時為她送上驚喜，比如會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處跟其約會，是位很浪漫的男士。

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