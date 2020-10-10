  • 27°C
香港時間 : 20201010日 (週六) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【準人妻】岑杏賢與金融才俊男友宣布結婚　Jennifer首晒未婚夫合照：找到Mr.Right

娛樂 10:28 2020/10/10

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

岑杏賢騷與未婚夫的合照放閃！昨天（10月9日）是岑杏賢（Jennifer）的32歲生日，她與好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party，之後一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。

岑杏賢亦回覆了TOPick婚訊稱：「我哋已經求咗婚一段時間，但一直冇同大家公開，係因為未婚夫係圈外人想尊重佢低調處理，希望大家明白。」

【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福

岑杏賢首次公開與未婚夫的合照。（Instagram圖片）

岑杏賢與未婚夫合照

到深夜，岑杏賢在個人社交平台，首次上載與未婚夫Kelvin的合照放閃。她寫道：

Extremely warm to receive everyones blessings. I honestly had the most amazing and memorable birthday celebration this year

I feel so blessed and grateful, not only have I found my Mr.Right, but we serendipitously share October 9th birth-date together

Jennifer的大意是表示收到所有人的祝福，稱大家都非常熱情，並稱今個生日會非常人難忘，更指：「我感到非常幸福和感激，我找到了我的Mr.Right！」

【開心速遞】岑杏賢不急於找真命天子 心理學碩士Jennifer：不介意對方學識高低【有片】

岑杏賢戴上鑽戒與好姊妹開Party。（Instagram圖片）

男友夠細心

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，二人去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

Jennifer當日公開戀情接受TOPick訪問時表示男友心地好，而且很疼錫她，二人相處很舒服。

另外，她亦透露過，男友不時為她送上驚喜，比如會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處跟其約會，是位很浪漫的男士。

【知性港姐 】岑杏賢好學不斷追求知識 心理學碩士當輔導師助有需要人士

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【抗病經歷】甲亢復發藥效致身形暴漲　減磅無效岑杏賢一度萌生退意
15:05 2020/07/28
【抗病經歷】甲亢復發藥效致身形暴漲　減磅無效岑杏賢一度萌生退意
【新戀情】岑杏賢與金融才俊相戀已見家長　蜜運Jennifer：男友好疼錫我
14:12 2020/02/20
【新戀情】岑杏賢與金融才俊相戀已見家長　蜜運Jennifer：男友好疼錫我
【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福
10:56 2020/10/09
【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福
娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

御金國峯雙屍命案丈夫掟妻落樓後跳樓亡　法官裁定夫殺妻無權繼承遺產
16:58 2020/10/09
御金國峯雙屍命案丈夫掟妻落樓後跳樓亡　法官裁定夫殺妻無權繼承遺產
【成為潘太】蘇玉華首談簽紙結婚過程　跟潘燦良結束愛情長跑全為一原因
16:53 2020/10/08
【成為潘太】蘇玉華首談簽紙結婚過程　跟潘燦良結束愛情長跑全為一原因
【抗癌勇士】曾志偉前妻3度罹癌吐心聲　寶媽因病與女兒關係轉好【有片】
10:06 2020/10/09
【抗癌勇士】曾志偉前妻3度罹癌吐心聲　寶媽因病與女兒關係轉好【有片】