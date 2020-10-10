【星二代】陳凱琳歲半囝囝返Playgroup Grace感歎：又開心又擔心【附Playgroup學費】

▲ 陳凱琳安排兒子入讀playgroup。

恩愛夫婦鄭嘉穎和太太陳凱琳（Grace)婚後育有兩子，一家四口樂也融融，其中大仔鄭承悅（Rafael）已經1歲半，雖然未足歲入讀Pn，但陳凱琳安排兒子接受優質教育，安排Rafael入讀playgroup。陳凱琳在社交網站分享Rafael上playgroup的相片，並分享自己目睹兒子上學的感受，她指自己與很多母親感受相同，感慨時間過得很快，並形容自己既激動又開心，也有少少擔心。

陳凱琳在IG上貼出Rafael在playgroup上堂的相片，Rafael身穿黃色的校服，面帶笑容地坐在玩具車上。Grace用英文留言話：「最近見到好多人分享小朋友回到學校的相，好肯定大家都有共鳴，心情又激動，又有少少憂慮，但又覺得有開心的幸福感，但當見到自己子女很開心地學習到新事物，而且見證到子女的成長，又會覺得時間過得太快，好期待將來會發生在囝囝身上的事情。」

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從相片上可見，Rafael入讀的Playgroup是Tutor Time International Nursery & Kindergarten 多多國際幼兒園暨幼稚園旗下的Playgroup，位於北角寶馬山分校。

多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time）早於1988年在美國佛羅里達州成立，在2001年來港開辦首間學校，至今已經擁有5間分校，並由美國引進教學概念Learn from the Start™課程。其中位於北角寶馬山的分校，校舍佔地19,000呎，分為上下兩層，上層是以森林未主題的室內遊樂場，非常寬敞，學生可以自由地玩喜歡的設施。

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幼稚園除了招收2至6歲的幼兒園及幼稚園學生外，並設有Playgroup，主要招收2歲或以下小孩，孩子上課時需要一名家人陪同，每班大約可容納最多8名孩童。

根據教育局資料，多多國際幼稚園北角分校的每期學費為10,830元不等，分11期繳交。至於Playgroup的收費，則由3,000元至8,500元不等，視乎每月上課次數而定。

據悉，多多Playgroup生直升N班的機會高達70-80%，而且獲取錄的Playgroup學生毋須進行N班面試，未知陳凱琳會否安排Rafael直升讀N班。

責任編輯：王明芳