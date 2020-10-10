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【租置公屋】房委會已回收640個餘貨單位　年底首批僅推售39伙

社會 11:02 2020/10/10

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屯門山景邨有較多租置單位餘貨未售，涉約4,700多伙。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆稱，計劃於未來數月推售約4,700個綠置居單位，但未公布選址；以及租置屋邨39個回收單位。

陳帆今（10日）發表網誌，指截至2020年9月底，房委會已回收約640個租置單位，以便日後出售，容許其他合資格的綠表申請人購買單位，包括39個租置屋邨以外公屋租户。

他相信，這安排可照顧部分公屋租戶的置業訴求，同時餘貨單位悉數售出後，業主可透過法團全權管理屋邨，從而解決租置屋邨因業權混合，而衍生的管理和維修問題。相對於大規模重推租置計劃，陳帆認為這做法更能平衡不同人士的住屋需要。

他也稱，房委會正提供額外誘因，鼓勵這39個現有租置屋邨的租戶，購買自己現正租住的單位。

房委會資助房屋小組前主席黃遠輝早前稱，雖然租置公屋的樓齡高，但折讓也大，售價約是市值一五至一八折。他預計倘公屋售價平均約52萬元，即跟公屋戶交租約20年相若。

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記者：吳卓峰

 

 

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