【全城集氣】早產小秋彥腎衰竭命懸一線　媽媽最艱難抉擇︰誰願意主動放棄至親

▲ 小秋彥媽媽發文表達心聲，表示「誰願意主動放棄一個至親的人？」

女嬰「小秋彥」在母體內29周大時因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰搶救。小秋彥出生經歷多個手術，情況一度有起色，近日卻因腎衰竭、肺出血等處於「吊命」狀態。小秋彥的媽媽今日（10日）發文表達心聲，表示「誰願意主動放棄一個至親的人？」但她正學習面對現實，希望能走出困局。

學習面對現實走出困局

小秋彥媽媽今早（10日）於facebook專頁「想歸家的小秋彥」發帖，首句寫道「其實我們不是在集氣呀」，媽媽透過專頁整理思緒，她分享︰

說服自己，慢慢學習去接受和面對一些不能改變的事，盡快走出困局……

媽媽指專頁的內容只是他們一家經歷的濃縮版，「這些文字是我們用血淚探索和整合出來的過程」。她坦言現實中醫生所用的字眼都很謹慎，甚至是婉轉含糊，因為「他們不敢讓我們絕望，也不敢給予我們希望，誰不害怕為別人負責將來？」

由9月初至10月初這一個月來，他們與醫生多次討論，隨著小秋彥狀況不同，討論的內容及醫生的言辭亦不斷變化。9月中時，小秋彥一度傳出好消息。

當彥彥有尿時，醫生和我們一樣興奮，當時醫生還稱讚過團隊的努力和『成功』。

小秋彥處於「無得醫」狀況

現在小秋彥處於「無得醫」、「無得救」的狀況，只是父母理解醫生所說後所用的詞語，他們面對現況非常忐忑不安。

誰願意主動放棄一個至親的人？或是誰願意去丟失盼望呢？沒有人想做殘忍的人，起碼我和爸爸都不是……不做決定是最輕鬆的，但也是最不好的……

她指這決定不僅影響一個生命的存活及父母往後的生活質素，還有他們的父母也影響其中。

媽媽最後感謝網民陪他們一家經歷，也感謝不少過來人的分享，她寫下現在的心情︰

只是我們有自己的步伐，對現況的分析和現實考慮，只敢參考大家的意見而不敢盲從，而萬事也有它的因緣，我們也只敢對自己負責……

網民留言為小秋彥打氣，也鼓勵她的父母，藝人馬浚偉亦留言「尊重、祝福」。

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責任編輯︰駱秀玲