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【教師遭釘牌】楊潤雄：處理教師專業操守問題從來沒有政治考慮

社會 11:20 2020/10/10

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楊潤雄今早出席電台節目，再交代事件。 （資料圖片）

九龍塘宣道小學一名教師，被指散播港獨，教育局近日以嚴重專業失德為理由，取消該教師註冊。

教育局局長楊潤雄今（10日）於電台節目上，再就事件解畫，他指出局方處理教師專業操守問題，亦從來不會有政治考慮，而是調查課堂設計，包括教案選材，是否配合課程宗旨。

被問到該教師是否僅政治敏感度不足，楊認為這並非牽涉敏感度問題，而是該教師是否明白在香港憲制地位上，港獨的可行性，這反而是事實問題。

對於該教師是否在邀請下，準備教案及教材；楊潤雄認為這並不重要，若教師自感能力不足，可跟同事商討；反而作為專業教師，不應隨便準備課程內容，否則只會影響學生。他強調，教材是教師工作一部分，教師需為此負責。

楊潤雄強調，即使該教師稱課堂上，主要討論言論自由；但他認為這只是一個引子，來討論港獨和香港民族黨，在專業角度就出了大問題。他強調，即使要跟學生討論港獨，也要符合《基本法》和憲制，僅表達港獨屬不符合憲制基礎。

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責任編輯：吳卓峰

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