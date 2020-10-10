【生命鬥士】李麗霞先後患肺癌腦腫瘤　黑妹樂觀抗病走出鬼門關：更珍惜家人

▲ 黑妹曾多次患癌。

向有「酒廊歌后」之稱的黑妹李麗霞，過去3年卻先後因頸椎、肺癌及腦部腫瘤入院進行三次手術。在生死關頭走了多回的黑妹李麗霞近日接受商台《1圈圈 星光背後》訪問表示，多次經歷後，令她更懂珍惜感情。

話說在2017年，黑妹與肥媽開演唱會後，發現頸椎生了一個4厘米的腫瘤，為免中風危險，已接受一次長達7小時的手術。去年，她就再發現腦及肺分別有腫瘤，她又切除左邊肺葉保命，今年她就再因頸椎問題，在疫情下完成最後一次手術。

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▲ 黑妹現時享受家庭樂。（微博圖片）

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新秀落選 無緣晉身歌手界

雖然今年因疫情影響，黑妹大嘆收入是有生以來最慘，不過因著健康問題，她多了時間休息及珍惜與家人相處的時光。她接受商台《1圈圈 星光背後》的訪問稱：「從前我很執著，現在學識珍惜及放下。疫情期間，最開心是阿女及兩外孫不停關心打電話給我，令我更珍惜家人相處時刻。」

黑妹李麗霞出身自80年代酒的廊界，經歷與樂壇大姐大梅艷芳相近，同是因家貧要幫補家計而自細賣唱。阿梅因為在1982年參加首屆新秀命運改寫，黑妹則是82年第二屆的參賽者之一，惜最終敗給呂方兼三甲不入。

▲ 黑妹樂觀積極面對人生。（微博圖片）

黑妹自揭當年比賽後，華星原來曾斟洽她簽約出唱片，但最後她婉拒對方好意，「當初當然貪慕虛榮想像阿梅般做歌星出唱片，可是比賽輸了，因為自己一來驚、二來揀錯歌。之後華星想簽我幫我出唱片，但我拒絕了。因合約要綁我七年，對方不捧我怎辦？」

她又謂：「我要養家，那時我做酒廊一晚唱七set收入好可觀；第三，當時我不出得聲，參加新秀時，無人知我已經生了個女！」

黑妹也自認是感情失敗者，全因她早於17歲時，已在夜場認識初戀男友更未婚懷孕。她22歲參加新秀時，女兒已5歲。

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退嫁加國卻離婚收場

落選新秀後，她亦因在加拿大登台認識了前夫，可惜關係只維持約兩年便離婚收場。她解釋受不了加拿大的生活：「前夫很好，很鍚我，不介意我有個女亦痛鍚她，但加拿大冰天雪地又好悶，我一句英文也不懂，你叫我做收銀我唔識講怎受得了？當時我廿幾歲，事業起步，我才了解我是匹野馬，要我以後一世在加拿大是不可能。」

離婚回港後，黑妹坦承不乏追求者，但她直認太強及脾氣大，最終都是分手收場。

時至近年，她再沒強求愛情或有伴侶，因為她已有兩個約十歲的外孫，並視為小情人。

在經歷人生種種的難關後，她最大的希望是再開個唱及看見兩個外孫大學畢業。