【潛逃港人】警拘4男5女涉助12人偷渡台灣　有疑人曾任議員助理

▲ 警方交化案情，今日拘捕4男5女，涉助12港人偷渡。（資料圖片）

9人涉協助12名港人偷渡離境，今（10日）清晨被O記拘捕。警方交代案情稱，4男5女涉嫌協助逃犯罪、協助他人逃避法庭審訊、或逃避阻礙警方拘捕，相信9人屬朋友關係。

12名港人在8月23日，涉由海路潛逃離港，企圖偷渡到台灣；期間被廣東海警截獲，眾人被扣押於深圳鹽田區看守所。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東稱，警方今早清晨，在九龍及新界拘捕4男5女，年齡由27到72歲。9人角色分別是船主、資金提供者、偷渡前提供住宿、或駕車領12人往碼頭、也協助他們於台灣的當地生活等。行動又檢獲現金50多萬、電腦、手機及單據等，料偷渡費由數萬至十多萬元。

被捕人士任職文員、音樂教師、廚師等；有人曾任議員助理，但警方稱無特別資料顯示，疑人屬哪一政黨。疑人當中，有人曾於社會事件被捕，亦正調查疑人曾否協助其他人潛逃。

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責任編輯：吳卓峰