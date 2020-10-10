【鬥放閃】岑杏賢宣布嫁圈外男友　張寶兒騷與袁偉豪慶生照晒恩愛

剛踏入32歲的岑杏賢（Jennifer）於昨日（10月9日）宣布，會與圈外金融才俊男友Kelvin結婚，可喜可賀。早前，岑杏賢的前度袁偉豪（Benjamin）與女友張寶兒（Bowie）都宣布已於去年求婚成功，並即將成家立室，兩人都各自覓得終生伴侶，更分別在社交平台放閃！

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▲ 張寶兒生日獲袁偉豪驚喜慶生。（Instagram圖片）

張寶兒獲袁偉豪驚喜慶生

有見昨日岑杏賢哂出貼蜜合照，今早張寶兒也「唔執輸」，貼出與未婚夫袁偉豪提早慶生的組圖。

原來張寶兒與岑杏賢的生日只差一天，所以昨日袁偉豪昨日也特意為張寶兒送上生日驚喜，帶同蛋糕現身片場，張寶兒也指：「多謝這位不歸家的漢子跑來劇組和我慶生。」

而張寶兒另也貼出一系列與袁偉豪慶生的照片，並謝謝眾人對她的祝福。

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▲ 岑杏賢宣布結婚。（Instagram圖片）

岑杏賢首次與男友公開放閃

袁偉豪在張寶兒之前，曾與岑杏賢有一段為外界熟知的3年情，惜最終分手收場。

不過，岑杏賢亦己遇上真命天子，她昨晚就在IG首次貼出與圈外男友的合照，一臉幸福。

岑杏賢於今年2月承認去年開始與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，二人去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

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Jennifer當日公開戀情後接受TOPick訪問時表示男友心地好，而且很疼錫她，二人相處很舒服。

她亦透露過，男友不時為她送上驚喜，比如會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處約會，是位很浪漫的男士。