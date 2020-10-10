【保持通話】男子港鐵月台借插頭叉電　網民對「借電」意見兩極【附可充電港鐵站名單】

▲ 男子港鐵月台借插頭叉電引起網民熱議。

現代人經常使用手機，如果外出時手機沒電，相信也會有點徬徨。網上最近流傳一張相片，一名男子疑似因手機無電，借用港鐵月台的插座充電。他的行為引起網民的討論，有人揶揄是仿效古天樂主演的電影《保持通話》，也有人質疑他的行為涉偷電。

男子港鐵月台借插頭充電

有網民在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載照片，可見在上環地鐵站內，有一名男子蹲在月台插座附近，正在使用自已帶備的插頭和充電線，一邊為電話充電，一邊講電話。上載照片的網民不禁問一句：「急成咁？」。

照片引起超過4千名網民讚好，超過500人留言。大部份網民都想起電影《保持通話》，笑言電話另一方可能是大S，又想起王祖藍戲中的一句對白「幫緊你，幫緊你」。

網民體諒：可能有緊要事

網民對他充電的行為反應兩極，有人認為他在「偷電」，更擔心以後會有更多人有樣學樣。但更多網民認為他應該遇上非常著急的事情，才會借用插頭充電，直言「如果佢唔係叉好耐，為嘅只係想打個電話咪由得佢囉，何必咁計較」。有網民分享自己也試過在南昌站偷偷充電，當時電話只剩下1%，認為如果很緊急要致電其他人時，大家都會這樣做。

有人對他的行為感到佩服，認為他能在月台找到插頭位很厲害，更指原來「月台有得充電，長知識了」。有網民將重點放在口罩上，認為沒戴口罩比充電更有問題，獲其他網民留言「可能就係因為冇口罩要打電話求救」。

港鐵29個站可供充電

有網民建議他可帶備俗稱「尿袋」的外置充電器。另外，部分港鐵站及商場亦有提供充電設施，便利店亦可租借外置充電器。

設有USB充電插座的13個港鐵站ICENTRES：

旺角站、九龍塘站、九龍灣站、荃灣站、葵芳站、深水埗站、香港站、金鐘站、中環站、灣仔站、銅鑼灣站、鰂魚涌站、太古站

設有USB充電插座及無線充電裝置的16個港鐵站：

調景嶺站、油塘站、鑽石山站、太子站、油麻地站、何文田站、荔景站、美孚站、北角站、九龍站、南昌站、青衣站、欣澳站、紅磡站、大圍站、尖東站

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希