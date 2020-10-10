【嫁女定賣女】新郎接新娘遞上1.8萬利是 外母嫌金額少黑面坐地起價：一分不能少

▲ 外母雙手環抱，一臉冷漠。

嫁女等於賣女？內地一對新人日前結婚，新郎帶上龐大的迎親團隊，高高興興前往新娘家接新娘，豈料外母不滿只有1.8萬（人民幣，下同）禮金，不顧眾賓客在場突然黑面並大發雷霆，最後經過雙方協調，婚禮最終順利舉行。外母瞬間變臉的過程被拍下上傳到網站，結果引發網民熱議。

綜合內地傳媒報道，該對新人在10月8日舉辦婚禮。婚禮當天早上，新郎在眾人的簇擁下抵達新娘家準備娶親，新娘身穿紅色秀禾服端坐在床上，外母也穿上紅色旗袍，氣氛相當喜慶。然而外母不滿迎親紅包只有1.8萬元，喜慶的樣子突然翻臉，更雙手環抱拒人於千里外，一臉冷漠地表示「一萬八太少！一分都不能少！」

現場的氣氛跌落冰點，在場所有人始料不及感到尷尬，新郎更加很無奈，現場有人試圖勸說，「這是入鄉隨俗，我們這邊……」，外母卻打斷對方的說話，態度相當堅硬地怒斥，「不行！誰說都不行！」

值得注意的是，新郎顯得很無奈，新娘子卻全程沒有一聲不出，一臉冷漠地坐在床上默默數錢，數完後繼續在玩電話，仿佛現場所有的事情完全跟她無關。最後經過雙方協調，新郎再給多1萬元，婚禮最後才能順利舉行。從當晚的視頻中，現場婚禮辦得十分隆重，其實已經可以看出男方家庭對婚禮的重視。

短片被放上網後引發網民討論，有人說新郎應該轉身走人，坐地起價說明這家人沒有契約精神，不講信義的人不能娶，而且很影響雙方感情，即使結婚了以後未必能夠好好相處。

也有人表示，按照當今習俗，禮金應該在訂婚時就支付了，迎親當日給的紅包只是討個彩頭，外母這樣斤斤計較，搞得這麽尷尬，又是何必。

責任編輯： 王明芳