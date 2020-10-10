【學校確診】楊潤雄指因應疫情或隨時暫停面授　改為網課作混合式上課模式　　

▲ 楊潤雄指因應疫情，要有心理準備隨時要以混合形式上課。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（10日）新增約6宗確診個案，政府更指本港疫情有反彈趨勢，食衞局今日（10日）起亦在4地區設臨時檢測中心，位於灣仔港灣道體育館今早10時率先運作，葵青石籬社區會堂則在明日下午1時起運作，有關地址及檢測流程，詳情即看:【下一頁】

【新冠肺炎】消息：本港新增約6宗確診個案

本港自9月29日全面復課，多間中學有學生或其家長確診，浸會大學亦有學生確診，當局指本港源頭不明個案增加，疫情有反彈趨勢，不少家長憂慮疫情下學生感染的風險增加。

教育局局長楊潤雄今早（10日）接受商台節目《政經星期六》時表示，因應疫情，要有心理準備隨時要以混合形式上課，即是因為疫情關係需要暫停面授課數天，期間改為網上授課。

至於有關上課的風險問題，楊潤雄指出教育局已於星期五向學校發信，要求學校做足防疫措施，避免補課及課後活動，注意用膳安排，及暫停大型活動如陸運會，詳情即看：【下一頁】

▲ 楊潤雄指出教育局已於星期五向學校發信，要求學校做足防疫措施，避免補課及課後活動。 （資料圖片）

事實上爆發疫情以來，跨境學童來港復課問題一直未有完善的方法解決，楊潤雄承認處理較為困難，而且涉及2萬多名學生，需視乎本港疫情及內地有關措施安排，目前會與相關學校及機構商討有無方法為跨境學童提供更多幫助。

另外，九龍塘宣道小學一名教師被指散播港獨，教育局以嚴重專業失德為理由，取消該教師註冊，引起教育界爭議。楊潤雄指處理教師專業操守問題從無政治考慮。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋