【名校掙扎】讀名校家境輸蝕考包尾好自卑　過來人小鐵漢爸爸籲父母慎選名校

▲ 小鐵漢爸爸希望父母為子女選名校時，考慮家庭條件及小朋友能力。

近日有出身基層的港爸在網上分享讀名校的經歷，認為讀名校不會令人生更平坦，反而換來不快樂的青春，不希望強迫兒子入名校。其後小鐵漢爸爸亦在社交平台發文，支持這位港爸的說法，並以名校畢業生的過來人身分，分享當年讀名校家境被比下去，而且因成績包尾感自卑。他希望父母為子女選名校時，要考慮家庭條件及小朋友能力。

3歲男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，之後又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器手術。9月29日全港中小學及幼稚園第二階段恢復面授課堂，小鐵漢亦首日返幼稚園入讀K1。小鐵漢爸爸Jayco發帖感慨，「3年前嘅我，真係冇諗過阿仔可以有命返學，真係好感動。」

讀名校是惡夢開始

9月至10月是報讀學校的高峰期，Jayco就近日有港爸發表不催谷兒子入名校的言論，昨日（9日）在Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，表示自己是「唔課金嘅名校畢業生」，講述他小時候家貧，讀書亦非特別出眾，因有親戚是名校的教職員，而令他入讀了名校。可是，他指讀名校是惡夢的開始︰

情況就好似你係一個打機唔課金嘅Player，但又要你同啲課金嘅Player單挑 / team-up咁……

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PE堂波鞋看出家底

他分享名校同學都是有錢仔，舉例上PE堂已看出家底，「個個都係著過千蚊嘅波鞋，我就得一對白飯魚……佢哋歧視你著白飯魚，莫講話team-up，玩都唔會同你玩呀。」

課外活動如劍擊、劍道、射擊等要先買幾千元裝備，有錢同學才能參與，至於田徑、足球、藍球等運動就變成「貴波鞋嘅fashion show」。由於家境懸殊，他難以與同學「埋堆」。

因挫敗感而放棄讀書

讀書方面，Jayco稱「因挫敗感而放棄」，他指本來在之前的學校成績中等，但入讀名校後卻發現另一景象︰

真係唔知班有錢仔食咗咩禁葯（瘋狂補習），個個讀書都好勁……喺外邊成績中等嘅我，入到去哩班『精英』度，就變咗包尾……

他曾經努力過但成績未有改善，得出結論「努力讀又係包尾，唔讀又係包尾，咁梗係唔讀啦」，最終他在會考0分。在帖文末，他希望父母為子女選名校時要考慮清楚︰

如果你唔係有錢人，而你小朋友又唔係讀書好勁，咁你真係要諗清楚係咪夾硬送小朋友入名校呀！

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責任編輯︰駱秀玲