【新冠肺炎】新增6宗確診涉3宗本地個案沒有不明源頭　29歲宏利員工確診

▲ 本港今日新增的本地個案中，涉及宏利員工及國寶之家院友。

本地新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心指本港今日（10日）新增6宗確診個案，3宗為外地輸入，其餘3宗本地個案，均與之前個案相關，即無源頭不明個案，故下午不舉行疫情記者會。

今日沒有疫情記者會，是相隔11天再現沒有源頭不明個案，對上一次沒有舉行記者會是9月29日；至今本港個案累計5,176宗，當中1宗屬疑似個案。

3宗本地個案詳情如下：

第5174宗：55歲男子，10月8日發病，有病徵，居於葵涌「國寶之家」，屬有關群組；

第5175宗：29歲男子，無病徵，居深水埗明德大廈；宏利員工涉酒吧「China Secret」 群組

第5176宗：41歲女人，10月6日發病，有病徵，居東涌映灣園3期悅濤軒9座；家居接觸者，已出現徴狀，由家中直接送院

3宗輸入個案，均從印度抵港：

第5171宗：19歲男子，無病徵

第5172宗：7歲男童，無病徵

第5173宗：24歲女子，無病徵

鑑於近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

因應疫情反彈，食衞局於4區設臨時檢測中心，灣仔港灣道體育館今早10時率先運作，葵青石籬社區會堂則在明午（11日）1時起運作，兩中心暫定運作至下周三，每日可採1,000樣本化驗；而九龍城及油尖旺區設兩所中心的安排則稍後公布。詳情即睇:【下一頁】

因應近日有確診病例，來自中學及大學校園，教育局局長楊潤雄今（10日）稱，要有心理準備隨時要以混合形式上課，即是因為疫情關係需要暫停面授課數天，期間改為網上授課。詳情即睇:【下一頁】

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記者：吳卓峰、伍瑋瑋