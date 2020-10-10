Bossini創辦人孫女34歲羅貝兒南韓抽脂後亡　韓媒：警方調查涉醫療疏忽

▲ 南韓警方已完成初步調查，涉事整容診所職員或有醫療疏忽。

Bossini創辦人羅定邦孫女34歲羅貝兒（Bonnie Evita Law），據報今年1月在南韓整容診所接受抽脂手術後死亡。據韓媒MBC近日的報道，指警方已完成初步調查，涉事整容診所職員或有醫療疏忽，擬提出起訴，同時負責手術的醫生也非整形外科，至於為羅貝兒轉介手術的中介公司，懷疑未有完成整個登記程序，涉嫌違法。

據《南華早報》今年3月4日報導指，34歲羅貝兒1月底在南韓首爾江南區一家整形外科診所中，進行抽脂及隆胸手術時死亡，而銷售顧問Shim Bok-hwa通過微信邀請她飛到南韓診所進行整形手術。死者的丈夫Danny入稟控告南韓整形診所「Ollim Plastic Surgery dermatological clinic」，有關案件詳情即看：【下一頁】

南韓傳媒報道指警方近日完成調查，指羅貝兒當日於診所同一時間進行抽脂及隆胸手術，不過手術期間出現供氧問題，患者需要要緊急送院，在搶救1小時後宣布不治。南韓警方調查後指出，診所職員涉醫療失當。

報道指出警方調查發現其中一個問題是羅貝兒接受的鎮靜劑「異丙酚」，懷疑診所於手術前並沒有進行藥物檢查，而負責手術的醫生，並非整形外科醫生，而是外科骨科醫生，手術現場也沒有麻醉科醫生。

另一點是早前未有披露的，南韓當局又指羅貝兒到南國接受手術，過程也涉違法。當局稱南韓的醫療機構以至中介公司在安排外國人往南韓接受手術前，要先向當地政府登記，不過為羅貝兒安排手術的中介，懷疑未完成登記程序。

有關當局或採取行動，涉以專業疏忽及違反醫療法等罪名，起訴參與手術的人等。

羅貝兒生前在社交圈子十分活躍，她離世的消息傳出後，不少好友在她的社交平台留言悼念，包括前女子組合2R的Rosanne亦於社交平台發文掉念稱 :

今日是你的生日，我的靈魂在天堂與你一起慶祝。 我會深愛著你，也會永遠懷念你，直到我們再次見面。

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責任編輯：吳卓峰