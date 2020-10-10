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【美麗邂逅】男子醉酒後街上亂抱狗狗回家共睡　醒來後發現是流浪狗決定收養

休閒 14:20 2020/10/10

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

男子醉酒後隨街抱走狗狗回家，最終將狗狗收編。

飲醉酒有時會做出意想不到的事情，但做人最緊要就是要負責任！泰國一名男子早前喝醉後，突然將街上的狗狗抱回家。他酒醒後本以為自己偷了店家的狗，發現是流浪狗後，決定負責任收養牠，故事在網上爆紅。

根據泰國傳媒報導，Yutthaphum Kaewekhem本月2日到曼谷一間吃飯，喝了啤酒及紅酒後醉倒。朋友送他回家時，他開始發酒癲，與路上一白一黃狗狗玩耍，甚至企圖將兩隻狗狗抱入車內。黃狗曾掙扎數次並下車，但最終又再次被他抱起「綁架回家」，留下白狗。

喝醉後隨街抱走狗狗。（圖片來源：Yutthaphum Kaewekhem Facebook）

友人打開他房間的燈時，拍到他抱著狗女睡了一整晚，而狗女亦乖乖坐在他身邊。他睡醒時發現狗狗已在房內周圍聞，似是在熟悉新地盤，詢問朋友才知道自己喝酒後做出荒唐行徑。

更抱著一起睡了一晚。（圖片來源：Yutthaphum Kaewekhem Facebook）

Kaewekhem以為自已偷了餐廳的狗，帶牠回到附近商店才發現牠是被棄養的流浪狗。雖然只相處了一天，但他很喜歡這隻狗女，最終決定領養牠，並改名為Boom，被留下的白狗亦已找到新主人。

他在Facebook分享這個故事，笑言友人並沒有阻止他，反而一直拍片，一人一狗最終在網上爆紅。他亦持續在Facebook分享做新手狗主的生活，直言養狗後生活大變，作息變得健康。他也成功教識Boom不會在屋企大小二便，令他非常自豪。

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責任編輯︰陳珈希

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