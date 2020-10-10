【睡個好覺】經常發開口夢影響睡眠質素 美國睡眠基金會：或壓力大【附建議】

▲ 經常發開口夢可能與壓力有關。

「發開口夢」是常見的睡眠現象，若經常發開口夢既影響自己的睡眠質素，甚至影響枕邊人難以入睡，要提高警惕。美國國家睡眠基金會指，發開口夢的原因有很多種，包括睡眠不足、壓力大，甚至是抑鬱等情緒問題導致。如果想減少發生次數，建議避免瞓覺前飲酒以及進食過飽，還要建立有規律睡眠習慣，嚴重者最好去求助醫生。

美國國家睡眠基金會指，不少人睡覺時會口噏噏說話，甚至會講到很長的完整對話，這種情況稱為「發開口夢」，也稱作夢囈，情況出現在男性和兒童身上，而男性發開口夢的機會率比女性高。不過，大部分人在「發開口夢」時，都不會意識到自己的行為或說話，醒後未必知道自己說過夢話。

從醫學角度來說，偶爾「發開口夢」是正常的睡眠現象，並不會健康造成任何傷害，無需要過分擔心；若經常性「發開口夢」，不但影響自己的睡覺質量，出現白天嗜睡、精神不振、記憶力減退、反應遲緩等，更加會因說夢話而影響到枕邊人甚至家人，這種情況下可能牽涉到睡眠障礙，包括發惡夢、睡眠窒息症和夢遊等。

至於為甚麼會「發開口夢」，基金會指成因有很多種，包括睡眠不足導致身體疲倦，酗酒或發燒，日常生活及工作上的壓力，甚至因為情緒上出現問題，例如抑鬱症等。

要減少發開口夢的次數，基金會建議可以從以下5點入手改善睡眠質量，如果情況嚴重最好向醫生求助，可能要透過藥物的治療。

1. 要有充足的睡眠

2. 飲食盡量要健康，臨睡前不要過飽

3. 謝絕酒精，不要酗酒

4. 建立規律的作息時間

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責任編輯：王明芳