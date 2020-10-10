【東張西望】吳幸美實試日本大熱「內臟操」　每日運動5分鐘14日輕鬆減腰圍6.5cm【有片】

▲ 吳幸美實測「內臟操」，成功在腰圍減掉6.5cm。

TVB節目《東張西望》日前介紹日本大熱「內臟操」，有網民實測連續操14天後，腰圍最高可減達8cm，成效顯著。而向來為各實驗擔任測試專員的藝人吳幸美，今次亦實測14天「內臟操」，雖然腰圍未有減到8cm，但亦減了6.5cm，非常厲害！

吳幸美表示，為了實測「內臟操」的成效，她進行試驗前特意吃胖，腰圍達至71.5cm。而她在實測「內臟操」的14天裏，第7天已經減到69cm，第14天就減至65cm，共減了6.5cm。

▲ 日本大熱「內臟操」，最勁有人減到8cm。（影片截圖）

內臟操教學

「內臟操」共有3組動作，每天只需用5分鐘便可做到，輕鬆又簡單。

第一個動作：交叉雙腳，手背緊貼，收腹後慢慢蹲下，大腿與地面要保持平行。手肘向後伸展時掌心向上。吸氣，慢慢返回交叉站立動作，左右腳各做5次。

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▲ 吳幸美本來的腰圍有71.5cm。（影片截圖）

第二個動作：交叉雙腳及雙手，手要舉高，手心向外，慢慢向後繞圈，並收緊肩胛骨，維持3秒同時配合呼吸，之後雙手慢慢返回頭頂，左右腳各做5次。

第三個動作：右腿踏前屈膝，左腿伸直。右手放右腿上，左手手掌向外繞圈。腹部用力，手掌保持向外，左右腳各做5次。

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內臟操對減腰圍有用

針對「內臟操」對身體的影響，不同醫生有不同看法。註冊中醫師方顥澄表示，「內臟操」可有效刺激太陽膀胱經及督脈，蹲坐、提肩或向上伸舉的動作，都有升陽和降濁作用，而透過刺激內臟運作便可提高新陳代謝，繼而消耗更多卡路里，故可達到減肥效果。

▲ 吳幸美實測「內臟操」。（影片截圖）

而腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙就指，與腹部核心相關的運動稱為軀體運動，可鍛煉腹部肌肉，是對腰圍有用，但未必對內臟脂肪有作用。

健身教練Allen稱，腹橫肌是長在身體內的天然腰封，如果鍛練得好便可收緊腰部，但如果交叉雙腳會令盆骨一高一低，令腹橫肌難發力致脊骨歪了，故在健身的角度不建議這樣做。